Keine Siegerinnen gab es im Verfolgerduell am 11. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Der 1. FC Köln und der SV Werder Bremen trennten sich 2:2 (1:0). Damit bleiben die Gästinnen von der Weser als Tabellenfünfte weiterhin einen Punkt vor dem FC.

Vor 2112 Zuschauer*innen im Franz-Kremer-Stadion, darunter auch DFB-Geschäftsführer Sport, Andreas Rettig, und das Trainer*innenteam der Frauen-Nationalmannschaft mit Bundestrainer Christian Wück sowie seinen Assistentinnen Maren Meinert und Saskia Bartusiak, gingen die Kölnerinnen durch Tore von Laura Vogt (26., Foulelfmeter) und Lydia Andrade (74.) zweimal in Führung. Luna Vanzeir (56.) und die eingewechselte Mei Shimada (78.) glichen aber jeweils aus.

Wirtz: "Charakter gezeigt"

"Ich denke, das Ergebnis geht in Ordnung", sagte FC-Kapitänin Marina Hegering im Interview. "Wir haben zweimal geführt. Deshalb ist es schade, dass wir nicht gewonnen haben. Es war ein sehr hart umkämpftes Spiel."

Bremens Mittelfeldspielerin Juliane Wirtz erklärte: "Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel. Wir sind aber zweimal nach Rückständen zurückgekommen und haben damit Charakter gezeigt. Wir können stolz auf unsere bisherige Punktausbeute sein."

Werder-Trainerin Friederike Kromp meinte: "Es war kein schönes Spiel. Wir lagen zweimal zurück, waren am Ende dem Sieg aber näher. 20 Punkte nach elf Partien können sich sehen lassen."

Donhauser ersetzt Bohnen

Beim 1. FC Köln stellte Trainerin Britta Carlson ihre Anfangsformation im Vergleich zum 1:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg nur deshalb auf einer Position um, weil Abwehrspielerin Amelie Bohnen angeschlagen passen musste. Für sie kam Laura Donhauser von Beginn an zum Zug. Rechtsverteidigerin Beke Sterner kehrte nach ihrer Verletzungspausen in den Kader zurück, während Nationalspielerin Kathrin Hendrich angeschlagen fehlte.

Auch Bremens Trainerin "Fritzy" Kromp hatte nach dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin keinen Grund für Umstellungen und vertraute deshalb einer unveränderten Startelf. Weiterhin verzichten musste Werder auf Caroline Siems, Lena Petermann (beide im Aufbautraining), Chiara D'Angelo (Fußverletzung) und Julia Magerl (Knieverletzung).

Bremens Dauerbrennerin Juliane Wirtz, die bislang in jedem Ligaspiel in der Startelf stand, kehrte in ihre Heimatstadt zurück. Die ältere Schwester von Nationalspieler Florian Wirtz (FC Liverpool) war auch von 2011 bis 2018 selbst für den FC am Ball.

Vogt sicher vom Punkt

In der ersten Halbzeit hatten die Kölnerinnen leichte Vorteile, die erste gute Möglichkeit ging aber auf das Konto der Bremerinnen. Nach einem Steilpass tauchte plötzlich Luna Vanzeir vor dem FC-Tor auf, scheiterte aber an der gut reagierenden Torhüterin Lisa Schmitz, die einen Rückstand ihres Teams verhinderte.

Danach waren jedoch die Gastgeberinnen am Drücker. Mittelstürmerin Pauline Bremer bekam bei einem Kopfball nach einer Flanke von Laura Feiersinger nicht genügend Druck auf den Ball und verfehlte den Kasten wenig später mit einem Schuss aus der Drehung nur knapp. Außerdem schloss Lydia Andrade nach einem Steilpass völlig frei vor dem Bremer Tor zu überhastet ab, so dass Mariella El Sherif noch parieren konnte.

Nur wenige Minuten später ging der 1. FC Köln jedoch in Führung. Nach einem hohen Ballgewinn von Carlotta Imping war Lydia Andrade im Strafraum von Torhüterin Mariella El Sherif nur durch ein Foul zu bremsen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Laura Vogt souverän zum 1:0 (26.).

Die Bremerinnen kamen bis zur Pause wieder etwas besser in die Partie, verpassten aber den möglichen Ausgleich. Lisa Schmitz war gegen Tuana Mahmoud auf dem Posten. Ein wuchtiger Freistoß von Isabella Jaron aus der Distanz strich am Kölner Tor vorbei. So blieb es bei der knappen Führung des FC.

Shimada antwortet schnell

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit hatte Pauline Bremer die große Chance, den Vorsprung auszubauen. Nach einem Fehlpass in der Werder-Abwehr kam die Angreiferin an der Strafraumgrenze völlig unbedrängt zum Abschluss, verfehlte aber das leere Gehäuse.

Stattdessen glich Werder aus. Außenstürmerin Lilli Purtscheller profitierte auf dem rechten Flügel von einem Ballverlust von Vanessa Leimenstoll und flankte den Ball direkt in die Mitte. Der folgende Kopfball von Luna Vanzeir wurde noch abgewehrt, im Nachschuss traf die 23 Jahre alte Belgierin jedoch entschlossen zum 1:1 (56.).

In der Schlussphase entwickelte sich das Duell zu einem offenen Schlagabtausch. Für die erneute Kölner Führung sorgte zunächst Lydia Andrade, die den Ball nach einem langen Pass von Marina Hegering über Mariella El Sherif hinweg zum 2:1 (74.) ins Netz lupfte. Der SV Werder antwortete aber nur wenig später. Nach einer Rechtsflanke von Jenny Hipp war die nur fünf Minuten zuvor eingewechselte Mei Shimada mit dem Kopf zur Stelle und glich zum 2:2 (78.) erneut aus. Die Rettungsaktion von Laura Donhauser kam erst, als der Ball die Torlinie schon überschritten hatte. Am Ende der Begegnung waren die Bremerinnen dem möglichen Dreier näher. Es blieb jedoch beim 2:2.