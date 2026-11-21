Eintracht Frankfurt verabschiedete sich in der Google Pixel Frauen-Bundesliga als Tabellendritter in die Länderspielpause. Das Team von Trainer Niko Arnautis kam am 11. Spieltag zu einem 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Hamburger SV und verdrängte mit jetzt 23 Punkten den zwischenzeitlich vorbeigezogenen Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen (22 Zähler nach dem 3:0 beim 1. FC Union Berlin) wieder von Rang drei.

Vor 2763 Zuschauer*innen im Stadion am Brentanobad erlöste die eingewechselte Australierin Hayley Raso (80.) die Gastgeberinnen erst in der Schlussphase mit dem Führungstreffer. Für die Entscheidung sorgte schließlich ein Eigentor von HSV-Verteidigerin Magou Doucouré (90.+6) tief in der Nachspielzeit. Für die Hanseatinnen war es im sechsten Auswärtsspiel der laufenden Saison auch die sechste Niederlage.

Arnautis: "Kein Selbstläufer"

"Der HSV hat gezeigt, dass inzwischen jede Mannschaft in dieser Liga sehr schwer zu bespielen ist", sagte Eintracht-Trainer Niko Arnautis: "Es ist schön zu sehen, wie sich die Teams entwickeln. Für uns war es kein Selbstläufer. Dennoch haben wir verdient gewonnen."

HSV-Cheftrainer Rodolfo Cardoso meinte: "Der Frankfurter Sieg ist verdient. Dennoch können wir gerade aus der ersten Halbzeit viel mitnehmen. Wir hatten vielleicht nicht so viele Großchancen, waren aber im Spiel nach vorne immer wieder gefährlich. Nach der Halbzeit und durch die verletzungsbedingten Wechsel sind wir etwas unruhiger geworden. Dennoch hat die Mannschaft immer weitergekämpft und nicht nachgelassen. Am Ende konnte Frankfurt durch seine Qualität die Entscheidung erzwingen."

Hamburgs Verteidigerin Svea Stoldt erklärte: "Wir haben es 70 Minuten lang gegen ein absolutes Spitzenteam sehr gut gemacht. Deshalb ist die Niederlage natürlich sehr ärgerlich. Am Ende hat uns das Tor gefehlt, um hier einen Punkt mitzunehmen. Jetzt können wir in der Länderspielpause etwas durchatmen und dann in den letzten beiden Spielen des Jahres noch einmal angreifen."

Mühlhaus trifft auf Ex-Verein

Eintracht-Trainer Niko Arnautis stellte seine Anfangsformation im Vergleich zum 5:1-Auswärtserfolg bei RB Leipzig auf zwei Positionen um. Pia-Sophie Wolter und Noemi Ivelj rückten neu ins Team. Dafür nahmen Pauline Krumbiegel und Dilara Acikgöz zunächst auf der Bank Platz. Nicht zum Aufgebot gehörte Jamilla Rankin, die sich im Training eine Verletzung im linken Sprunggelenk zugezogen hatte. Die Australierin wurde bereits erfolgreich operiert und befindet sich auf dem Weg der Besserung. In den kommenden Monaten wird die Verteidigerin den Eintracht-Frauen fehlen.

Auf ihren früheren Verein traf Frankfurts Nationalspielerin Larissa Mühlhaus. Die Offensivspielerin trug von 2017 bis 2014 das HSV-Trikot, ehe sie zum SV Werder Bremen wechselte und anschließend im zurückliegenden Sommer bei der SGE landete. Nun traf sie erstmals im Eintracht-Trikot auf ihren ehemaligen Verein.

HSV-Trainer Rodolfo Cardoso entschied sich gegenüber dem wichtigen 6:1-Heimsieg gegen den Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05 für eine Veränderung in seiner Startelf. Sylwia Matysik lief von Beginn an für Jonna Wrede auf.

Szemik auf dem Posten

Die Gästinnen zogen sich vom Anpfiff weg gut aus der Affäre, lieferten den favorisierten Frankfurterinnen eine recht ausgeglichene und intensive Begegnung. Dadurch taten sich die Hessinnen zunächst schwer, klare Tormöglichkeiten herauszuspielen. Die einzige Großchance in der Anfangsphase hatte Ereleta Memeti, die nach einem Querpass von Nina Lührßen freistehend zum Abschluss kam, allerdings an der gut reagierenden HSV-Torhüterin Kinga Szemik scheiterte.

Nach 25 Minuten setzte Kapitänin Laura Freigang einen Kopfball nach einer Flanke von Rebecka Blomqvist zu hoch an. Sonst kamen nur noch zwei Distanzschüsse von Noemi Ivelj und von Larissa Mühlhaus, die es mit einem direkten Freistoß versuchte, auf das HSV-Tor.

Auf der anderen Seite tauchten die Hamburgerinnen nach einer guten halben Stunde erstmals gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf. Mittelstürmerin Nikola Karczewska verlängert eine Flanke von Camilla Linberg mit einem langen Bein in Richtung Kasten. Eintracht-Torfrau Lina Altenburg packte aber sicher zu. So blieb es beim 0:0 zur Pause.

Eigentor zum Endstand

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Gastgeberinnen den Druck, so dass Kinga Szemik zunehmend in den Blickpunkt geriet. Unter anderem lenkte die polnische Nationaltorhüterin einen Schuss von Noemi Ivelj über die Latte. Auch bei einer Riesenchance von Ereleta Memeti, die von Larissa Mühlhaus sehenswert in Szene gesetzt worden war, verhinderte Kinga Szemik mit einem starken Reflex den möglichen Rückstand. Zwei Kopfbälle von Innenverteidigerin Amanda Ilestedt verfehlten ihr Ziel nur knapp. Außerdem traf Larissa Mühlhaus aus kurzer Distanz das Außennetz.

Der HSV, bei dem Sylwia Matysik verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, konnte immer seltener für Entlastung sorgen - und geriet schließlich durch eine Standardsituation auf die Verliererstraße. Einen Eckball von Nina Lührßen, den Amande Ilestedt mit dem Kopf knapp verfehlte, drückte die nur sechs Minuten zuvor für Larissa Mühlhaus eingewechselte Hayley Raso aus wenigen Zentimetern Entfernung zum 1:0 (80.) über die Torlinie.

In der Schlussphase hätte erneut Hayley Raso den Vorsprung noch ausbauen können, schoss aber knapp am Tor vorbei. Auch die ebenfalls eingewechselte Danique Tolhoek scheitete knapp. Stattdessen besiegelte Magou Doucouré endgültig die HSV-Niederlage, als sie nach einer Hereingabe von Hayley Raso zum 2:0-Endstand (90.+6) ins eigene Tor traf. Die Hamburgerinnen müssen damit weiter auf den ersten Auswärtspunkt warten.