Der VfL Wolfsburg untermauerte den zweiten Tabellenplatz in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Das Team von Trainer Stephan Lerch kam am 11. Spieltag zu einem 2:1 (0:0)-Auswärtserfolg bei RB Leipzig und verkürzte den Rückstand zu Spitzenreiter und Titelverteidiger FC Bayern München zumindest vorerst auf drei Punkte. Für den VfL war es bereits der neunte Saisonsieg.

Vor 1087 Zuschauer*innen am Cottaweg sorgte ein Doppelschlag kurz nach der Pause für die Entscheidung. Cecilie Floe Nielsen (46.) und Smilla Vallotto (48.) brachten die Gästinnen aus Niedersachsen auf Kurs. U 23-Nationalstürmerin Delice Boboy (62.) konnte für Leipzig nur noch verkürzen, die vierte Niederlage nacheinander aber nicht mehr verhindern. Wermutstropfen für die Wölfinnen: Anführerin Svenja Huth schied in der Mitte der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt aus.

"Wir wollten nach einer ereignisreichen Woche unbedingt mit drei Punkten in die Länderspielpause gehen. Das ist uns gelungen und deshalb sind wir sehr zufrieden", erklärte VfL-Trainer Stephan Lerch. "Insgesamt war es ein verdienter Sieg, auch wenn wir es bis zum Schluss unnötig spannend gemacht haben. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten viel Kontrolle und haben auch spielerisch gute Lösungen gegen das hohe Pressing von Leipzig gefunden. Im letzten Drittel hat uns zunächst noch ein wenig die Geduld gefehlt, um klarere Torchancen herauszuspielen. Mit den beiden frühen Treffern nach der Pause haben wir uns dann eine gute Ausgangslage geschaffen. Die Mannschaft hat den Sieg am Ende mit viel Leidenschaft über die Zeit gebracht. Besonders freut mich, dass wir nach der Niederlage gegen Bayern die richtige Reaktion gezeigt haben."

Grüße an Kapitänin Starke

Im Vergleich zur 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt veränderte Jonas Stephan, Cheftrainer von RB Leipzig, sein Team auf drei Positionen: Andrea Norheim, Therese Simonsson und Charlotte Hulst rückten neu in die Startelf. Sie ersetzen Linde Veefkind, Jasmien Mathys und Emanuela Pfister.

Zu den bereits bekannten Ausfällen von Lou-Ann Joly, Annabel Schasching, Diána Németh und Emilía Ásgeirsdóttir gesellte sich bei den Leipzigerinnen zuletzt auch noch Kapitänin Sandra Starke. Sie zog sich beim Aufwärmen vor dem Frankfurt-Spiel einen Riss der rechten Achillessehne zu und wird lange fehlen. Viola Odebrecht, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball von RBL, sprach von "einem Schock" für den Verein: "Wir müssen als Team jetzt noch enger zusammenrücken und die kommenden Herausforderungen gemeinsam angehen." Vor dem Anpfiff trug das gesamte Team Trikots mit Sandra Starkes Rückennummer "13"

Wolfsburgs Chefcoach Stephan Lerch nahm nach dem 1:4 im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München ebenfalls drei Wechsel vor: Sophia Kleinherne rückte für Lieske Carleer in die Anfangsformation, Kessya Bussy ersetzte Cora Zicai und Cecilie Floe Nielsen begann bei ihrem Startelfdebüt anstelle von Lara Prasnikar.

Schimmer oft im Blickpunkt

Schon vor der Pause hatte der VfL Wolfsburg zwar ein Übergewicht und auch ein Chancenplus. RB Leipzig hielt jedoch gut dagegen und hatte in der Anfangsphase sogar die große Chance zur Führung. Ein 17-Meter-Schuss von Marleen Schimmer prallte jedoch an die Oberkante der Latte. Ein weiterer Abschluss der Leipziger Offensivspielerin aus der Distanz ging knapp am Tor vorbei.

Aber nicht nur vor dem gegnerischen, sondern auch vor dem eigenen Kasten stand Marleen Schimmer mehrfach im Blickpunkt. So klärte sie zunächst bei einem Kopfball von VfL-Kapitänin Janina Minge und nur wenig später auch bei einem abgefälschten Schuss von Ella Peddemors jeweils auf der Torlinie. Außerdem lenkte RB-Torhüterin Elvira Herzog eine missglückte Flanke von Svenja Huth über die Latte. Dazu strich ein Kopfball von Cecilie Floe Nielsen nach einer Hereingabe von Svenja Huth nur knapp am Tor vorbei.

Floe Nielsen trifft und legt vor

Die Wölfinnen, die vor der Pause noch nicht zu 100 Prozent zu ihrem Spiel gefunden hatten, legten in der zweiten Halbzeit einen Blitzstart hin. Innerhalb von nur zwei Minuten durften sich die Gästinnen über einen Zwei-Tore-Vorsprung freuen. Zunächst staubte Cecilie Floe Nielsen eiskalt zum 0:1 (46.) ab, nachdem Elvira Herzog zunächst noch einen Distanzschuss von Thea Bjelde pariert hatte. Nur wenig später war die dänische Nationalstürmerin auch am 0:2 (48.) durch Smilla Vallotto entscheidend beteiligt. Nach dem Querpass von Cecilie Floe Nielsen musste die Schweizerin nur noch den Fuß hinhalten.

Nachdem Elvira Herzog bei zwei weiteren Offensivaktionen von Cecilie Floe Nielsen einen dritten Gegentreffer verhindert hatte, meldete sich RB Leipzig zurück. Nach einem Zuspiel von Therese Simonsson traf Delice Boboy mit einem Flachschuss aus halbrechter Position zum 1:2 (62.) ins lange Eck. Kurz darauf hatte Nikée van Dijk sogar die große Chance zum Ausgleich, zielte aber aus ähnlicher Position am Tor vorbei.

Der VfL Wolfsburg hatte zwar auch weiterhin mehr Ballbesitz, doch die Leipzigerinnen hielten die Partie bis zum Abpfiff offen. In der Nachspielzeit versuchte es Nikée van Dijk noch einmal aus der Distanz, konnte VfL-Torhüterin Stina Johannes damit aber vor keine ernsthaften Probleme stellen. So blieb es beim knappen Wolfsburger Sieg.