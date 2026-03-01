Together WE Rise
DFB richtet UEFA Womens EURO 2029 aus
Bewerbung um Frauen-EM 2029
Video: "Wir haben dafür so viel investiert beim DFB"
Der nächste EM-Sommer kann kommen: Die UEFA Women's EURO 2029 findet in Deutschland statt. "So ein Heimturnier ist noch mal eine ganz andere Hausnummer", sagt Ex-Nationalspielerin Alexandra Popp. Die Stimmen zur Vergabe im Video auf YouTube.
DFB wird Gastgeber der UEFA Women's EURO 2029
Die UEFA hat den DFB mit der Ausrichtung der UEFA Women's EURO 2029 beauftragt. Diese Entscheidung traf das UEFA-Exekutivkomitee heute in Nyon. Damit findet erstmals seit 2001 wieder eine Frauen-EM in Deutschland statt.
FAQ: Das müssen Fans zur Vergabe der Frauen-EURO 2029 wissen
Heute wird in die UEFA-Zentrale in Nyon darüber entschieden, wer die Women's EURO 2029 ausrichten darf: Deutschland, Polen oder Schweden und Dänemark. DFB.de hat die wichtigsten Infos zur Vergabe im FAQ gesammelt.
Vergabe der Frauen-EM 2029 live auf YouTube
Die Blicke richten sich auf die UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon, wo heute (ab 16.30 Uhr, live auf YouTube) die Women's EURO 2029 vergeben wird. Auch der DFB hat sich um die Ausrichtung der Frauen-EM in vier Jahren beworben.
Von Neuendorf bis Popp: Hochkarätige DFB-Delegation bei EM-Vergabe
Heute Nachmittag entscheidet die UEFA, wer Ausrichter der Women's EURO 2029 sein wird. Ins Rennen geht auch der DFB. Eine hochkarätige Delegation wird in Nyon vor Ort sein, angeführt von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Alexandra Popp.
Video: Caro Daur unterstützt EM-Bewerbung WE29
Caro Daur ist erfolgreiche Unternehmerin und seit früher Kindheit eng mit dem Fußball verbunden. Im YouTube-Interview spricht die Schauspielerin über ihre Unterstützung der deutschen Bewerbung um die UEFA Women's EURO 2029. Hier geht's zum Video.
EM-Bewerbung 2029: Die besten Bilder des Aktionsspieltags
Am vergangenen Wochenende hat der deutsche Fußball mit zahlreichen Aktionen auf die Bestrebungen des DFB um die Ausrichtung der UEFA Women's EURO 2029 aufmerksam gemacht. DFB.de hat die besten Bilder des Aktionsspieltages zusammengestellt.
Gemeinsamer Aktionsspieltag für Bewerbung um Frauen-EM 2029
Von der Basis bis zur Spitze - der gesamte deutsche Fußball steht hinter der Bewerbung um die Ausrichtung der UEFA Women's EURO 2029. Deutlich soll das beim Aktionsspieltag vom heutigen Freitag bis Sonntag werden.
Infos und Umfrage zur Bewerbung für die Frauen-EURO 2029
Die Frauen-EURO in der Schweiz war ein voller Erfolg. Ein ähnliche Begeisterung will der DFB mit seiner Bewerbung für das kommende EM-Turnier in vier Jahren wecken. Nun möchten wir die Meinung der Fans und User wissen - hier geht's zur Umfrage.
Mammitzsch: "Starke und innovative Bewerbung"
Der DFB hat seine Bewerbungsunterlagen für die Ausrichtung der UEFA Women's EURO 2029 eingereicht. "Wir haben eine starke und innovative Bewerbung abgegeben", sagt Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch. DFB.de mit den Stimmen.
UEFA Women's EURO 2029: DFB reicht Bewerbungsunterlagen ein
Der DFB hat seine Bewerbungsunterlagen für die Ausrichtung der UEFA Women's EURO 2029 eingereicht. "Wir wollen einen bedeutenden Meilenstein bei der Entwicklung des Frauenfußballs erreichen", sagt DFB-Präsident Neuendorf.
Bewerbung um Frauen-EM 2029: DFB-Präsidium bestimmt die acht Spielorte
Das DFB-Präsidium hat die acht Spielorte bestimmt, mit denen der DFB die finalen Bewerbungsunterlagen bei der UEFA für die Women's EURO 2029 einreichen wird. Es sind Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg.
Entwicklung des Frauenfußballs "mit EURO forcieren"
Erst die EURO 2024 der Männer, dann auch die Frauen-EM 2029 in Deutschland? Der DFB erhofft sich durch die mögliche Ausrichtung des Frauen-Turniers positive Effekte. Vizepräsidentin Sasic spekuliert auf einen "Übertrag auf die Zivilgesellschaft".
DFB verdoppelt Titelprämie zur Frauen-EM 2025
Der DFB hat die Titelprämie für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei der EURO 2025 in der Schweiz im Vergleich zur vergangenen EM 2022 signifikant erhöht. Im Falle eines Titelgewinns erhält jede Spielerin eine Prämie in Höhe von 120.000 Euro.
DFB reicht vorläufige Bewerbungsunterlagen für die UEFA Women's EURO 2029 ein
Der DFB hat das "Preliminary-Bid Book" für die Ausrichtung der EURO 2029 bei der UEFA eingereicht. DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Das Bid Book untermauert unseren Anspruch, mit dem Turnier den Frauenfußball in Europa nachhaltig zu stärken."
DFB launcht zweiten TikTok-Kanal
Der DFB gibt dem Frauenfußball eine weitere Plattform: Am heutigen Internationalen Weltfrauentag wurde ein neuer TikTok-Channel gelauncht, der sich mit den Themen Frauen-Bundesligen, DFB-Pokal der Frauen und Frauen im Fußball befasst.
Bewerbung um Frauen-EM 2029: DFB veröffentlicht Logo und Slogan
Der DFB hat das Logo für die angestrebte Ausrichtung der UEFA Women's EURO 2029 vorgestellt. Der Slogan lautet "Together WE Rise". Das Logo der Bewerbung - WE'29 - steht auch für die Absicht, gemeinsam ein großes Fest des Frauenfußballs zu feiern.
Bewerbung um Frauen-EM 2029: Präsidium trifft Vorauswahl der Spielorte
Das Präsidium hat eine Vorauswahl von elf Spielorten - die so genannte "Shortlist" - getroffen, mit denen der DFB bis zum 12. März 2025 seine vorläufigen Bewerbungsunterlagen zur Ausrichtung der UEFA Women's EURO 2029 bei der UEFA einreichen wird.
Bewerbung um Frauen-EM 2029: 15 Städte reichen fristgerecht Unterlagen ein
15 Spielorte haben Bewerbungsunterlagen als Austragungsort für die Bewerbung um die EURO 2029 eingereicht. "Das große Interesse ist ein starkes Zeichen für den Stellenwert des Frauenfußballs in Deutschland", sagt DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich.
"Fußball verbindet uns alle"
Das DFB-Journal hat Generalsekretärin Heike Ullrich, Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch, Sportdirektorin Nia Künzer und die Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball, Doris Fitschen, zum Gespräch gebeten. Themen gab es viele - und Einmütigkeit.
Bewerbung zur Frauen-EM 2029: 17 Städte nehmen am nationalen Auswahlverfahren teil
17 Spielorte haben fristgerecht ihre offizielle Erklärung zur Teilnahme am Nationalen Bewerbungsverfahren des DFB zur Ausrichtung der UEFA Women's EURO 2029 eingereicht. "Wir freuen uns über das deutschlandweite Interesse", sagt Heike Ullrich.
Frauen-EM 2029: Präsidium verabschiedet Konzept zum nationalen Auswahlverfahren
Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung das Konzept des nationalen Auswahlverfahrens der möglichen Spielorte der UEFA Frauen-EURO 2029 verabschiedet. Kriterien sind die Förderung von Frauen/Mädchenfußball, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg.
EURO 2029: Stadien und Städte können Interessenbekundung formulieren
Der Deutsche Fußball-Bund hatte vor wenigen Wochen bekannt gegeben, sich um die Ausrichtung der Endrunde der UEFA Women's EURO 2029 zu bewerben. Städte und Stadien können nun ihre Interessensbekundungen formulieren.
DFB bewirbt sich um die Ausrichtung der UEFA Frauen-EURO 2029
Das DFB-Präsidium hat heute beschlossen, dass sich der DFB um die Ausrichtung der Frauen-EURO 2029 bewirbt. "Die nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs genießt innerhalb des DFB höchste Priorität", sagt Präsident Bernd Neuendorf.