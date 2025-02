Neun Tore fielen in den vier Viertelfinalduellen im DFB-Pokal der Frauen - allein fünf Treffer im Kracherspiel zwischen dem Deutschen Meister FC Bayern München und Eintracht Frankfurt, dem Spitzenreiter der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Am Ende gewannen die Münchnerinnen den Pokalkrimi nach dem Last-Minute-Ausgleich von Jovana Damnjanović in der Nachspielzeit und drei weiteren Treffern in der Verlängerung mit 4:1.

Ausgeschieden ist hingegen Titelverteidiger VfL Wolfsburg, der nach zehn Titeln und 52 siegreichen Pokalspielen in Serie mit 0:1 bei der TSG Hoffenheim unterlag. Bayer Leverkusen schied nach einem 0:1 gegen Werder Bremen im dritten Bundesligaduell aus, der Hamburger SV entschied das Zweitligaduell mit Borussia Mönchengladbach mit 2:0 für sich.

DFB.de zeigt die Treffer aus dem DFB-Pokalviertelfinale der Frauen in seiner Torshow.