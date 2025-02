Joker drehen das Spiel: FC Bayern zieht ins Halbfinale ein

Der FC Bayern München steht im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen. Der Deutsche Meister setzte sich im Topspiel des Viertelfinales gegen Eintracht Frankfurt, den Tabellenführer der Google Pixel Frauen-Bundesliga, nach Rückstand und spätem Ausgleich mit 4:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung durch.

Das Spiel am FC Bayern-Campus startete ausgeglichen, beide Teams hatten früh erste Halbchancen: Sarah Zadrazil zielte für den FCB zu hoch (5.), Tanja Pawollek verpasste für die Eintracht eine Flanke nur haarscharf (8.) und Münchens Pernille Harder (11.) wurde im Strafraum im letzten Moment geblockt.

Frankfurts Nationalspielerin Elisa Senß sorgte mit ihrem Schlenzer (37.) knapp neben das Kreuzeck für das nächste Highlight. Das Spiel blieb intensiv, spielte sich aber bis zur Halbzeitpause meist zwischen den Strafräumen ab.

Jovanovic und Tanikawa entscheiden

Halbzeit zwei startete mit einer Münchner Großchance, die Torfrau Stina Johannes aber gegen Harder und im Nachschuss gegen Zadrazil zunichte machte (47.). Doch die Eintracht zog nach: Laura Freigang scheiterte im Eins-gegen-Eins an Ena Mahmutovic, den Nachschuss setzte Lisanne Gräwe knapp neben das Tor (58.).

Ein Eigentor brachte dann in der Schlussphase scheinbar die Entscheidung: Freigang machte auf links Tempo, suchte Geraldine Reuteler in der Mitte, die aber am Ball vorbeirutschte und so Carolin Simon entscheidend irritierte. Derf Ball trudelte vom Knie der Bayern-Verteidigerin ins lange Eck (79.). Als alles schon mit dem Frankfurter Weiterkommen rechnete, drückte die eingewechselte Jovana Damnjanovic eine Flanke von Klara Bühl mit der Brust zum späten 1:1 ins Tor (90.).

In der Verlängerung sorgte eine weitere Jokerin für die komplette Wende: Momoko Tanikawa bediente zunächst nach glänzendem Solo Glodis Viggosdottir zum 2:1 (93.) und legte mit einem starken Distanzschuss in der 104. Minute selbst entscheidend zum 3:1 nach. Den Schlusspunkt setzte Damnjanovic (109.).