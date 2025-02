Zwei Nordklubs im Halbfinale: Jubel bei Werder und dem HSV

Bundesligist Werder Bremen und Zweitligist Hamburger SV stehen im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen. Bremen feierte einen 1:0 (1:0)-Auswärtssieg beim Bundesligarivalen Bayer 04 Leverkusen, der HSV setzte sich in einem Duell zweier Zweitligisten zuhause Borussia Mönchengladbach mit 2:0 (1:0) durch.

In Leverkusen hatte Bayer zwar klare Feldvorteile und durch den Lattenschuss von Cornelia Kramer (23.) auch zunächst die größte Torchance der ersten Hälfte, der Treffer fiel aber auf der Gegenseite. In der 45. Minute köpfte Larissa Mühlhaus eine Ecke zur Führung ein. Bayer drängte die Bremer in der zweiten Halbzeit in die eigene Hälfte, aber Großchancen konnten sich die Gastgeberinnen nicht mehr erspielen.

HSV belohnt sich für starken Auftritt

Im Zweitligaduell im Hamburger Volksparkstadion bestimmte der HSV in einer intensiven Partie zwar das Spielgeschehen, klare Gelegenheiten blieben aber Mangelware. Kurz vor der Halbzeitpause (45.+1) köpfte per Emilia Hirche nach einem Eckball zum Hamburger 1:0 ein.

Gleich nach Wiederbeginn traf Hamburgs Stürmerin Christin Meyer die Querlatte, direkt im Anschluss verzog Vildan Kardesler nur knapp (47.). In der 68. Minute war es aber dann soweit: Kardesler netzte nach feiner Einzelleistung von Lisa Baum aus sechs Metern zum 2:0 ein.