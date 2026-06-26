2. Frauen-Bundesliga
Teilnehmerfeld komplett: Hertha BSC und 1. FC Köln II erhalten Zulassung
Das Teilnehmerfeld der 2. Frauen-Bundesliga für die Saison 2026/2027 steht fest: Nach ihren erfolgreichen Aufstiegsspielen komplettieren Hertha BSC und der 1. FC Köln II die Liga. Die Fachgruppe Frauen- und Mädchenfußball der DFB GmbH & Co. KG hat beiden Vereinen nach Prüfung der eingereichten Unterlagen die Zulassung für die kommende Spielzeit erteilt. Damit erfüllen beide Klubs die wirtschaftlichen sowie technisch-organisatorischen Voraussetzungen für die Teilnahme an der 2. Frauen-Bundesliga.
Der 1. FC Köln II legte als Meister der Regionalliga West mit einem 4:0 im Hinspiel gegen Holstein Kiel den Grundstein für den Aufstieg und machte die Qualifikation durch ein 0:0 im Rückspiel perfekt. Auch Hertha BSC, Meister der Regionalliga Nordost, setzte sich im Hinspiel mit 4:1 beim 1. FC Saarbrücken durch und sicherte sich trotz einer 2:3-Heimniederlage im Rückspiel den Aufstieg. Damit steigen sowohl Hertha BSC als auch der 1. FC Köln II in die 2. Frauen-Bundesliga auf.
Die Saison 2026/2027 der 2. Frauen-Bundesliga startet am 1. und 2. August. Mit den Partien des 15. Spieltags am 20. Dezember 2026 geht die Liga in die Winterpause. Der Spielbetrieb wird am 31. Januar 2027 wieder aufgenommen. Der Rahmenspielplan wird voraussichtlich Mitte Juli veröffentlicht.
Teilnehmerfeld der 2. Frauen-Bundesliga 2026/2027
SG 99 Andernach
FC Viktoria Berlin
VfL Bochum
Eintracht Frankfurt II
SGS Essen (Absteiger Google Pixel Frauen-Bundesliga)
FC Ingolstadt
FC Carl Zeiss Jena (Absteiger Google Pixel Frauen-Bundesliga)
TSG Hoffenheim II (Aufsteiger Regionalliga Süd)
SV Meppen
Borussia Mönchengladbach
1. FFC Turbine Potsdam
SC Sand
Hertha BSC (Aufsteiger Regionalliga Nordost)
1. FC Köln II (Aufsteiger Regionalliga West)
Kategorien: 2. Frauen-Bundesliga
Autor: ag
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