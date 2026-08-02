Nach 3:0 gegen Hertha BSC: VfL Bochum erster Tabellenführer

Der VfL Bochum ist mit einem Heimerfolg in die neue Saison 2026/2027 der 2. Frauen-Bundesliga gestartet. Das Team von Trainerin Kyra Malinowski entschied das offizielle Eröffnungsspiel gegen Aufsteiger Hertha BSC 3:0 (2:0) für sich. Für die Berlinerinnen, die als Meister der Frauen-Regionalliga Nordost über die Aufstiegsspiele den Sprung in die zweithöchste Spielklasse geschafft hatten, war es das erste Zweitligaspiel der Vereinsgeschichte.

Vor 2002 Zuschauer*innen im Ruhrstadion brachte die frühere Bundesligaspielerin Nina Lange (13.) die Bochumerinnen auf Kurs. Die in diesem Sommer verpflichtete US-Amerikanerin Adrienne Jordan (44.) baute den Vorsprung noch vor der Pause weiter aus. Im zweiten Durchgang traf Anna-Luisa Figueira Marques (76.) kurz nach ihrer Einwechslung zum Endstand. Die Bochumerinnen führen nach dem 1. Spieltag nun die Tabelle an.

Essen und Jena erfolgreich

Mit einem Dreier in der neuen Spielklasse legte der FC Carl Zeiss Jena los. Der Absteiger aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga setzte sich 2:1 (1:0) bei Borussia Mönchengladbach durch. Elira Terakaj (15.) brachte die Thüringerinnen erstmals in Führung. Obwohl sich Gladbachs Paula Klensmann wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte eingehandelt hatte (63.), kamen die Gastgeberinnen nur wenig später durch Lili Jones-Baidoe (66.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die finnische Angreiferin Anna Olmala (79.) machte den Jenaer Erfolg perfekt.

Auch die SGS Essen ist nach dem Abstieg erfolgreich gestartet. Die Mannschaft von Trainerin Heleen Jaques gewann vor 1021 Fans im Stadion an der Hafenstraße gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt 3:1 (2:1). Dabei erwischten die Frankfurterinnen durch einen direkt verwandelten Eckball von Mia Büchele (8.) zunächst den besseren Start. Laura Bröring (17.) gelang jedoch der Ausgleich. Die von RB Leipzig ins Ruhrgebiet gewechselte Kyra Spitzner (39./53.) schoss die Essenerinnen mit einem Doppelpack zum Auftaktsieg.

Einen Heimerfolg zum Auftakt legte auch der FC Ingolstadt 04 hin. Die von Benjamin Stolte betreuten Schanzerinnen behaupteten sich 1:0 (0:0) gegen den langjährigen Frauen-Bundesligisten und sechsmaligen Deutschen Meister 1. FFC Turbine Potsdam. Für den einzigen Treffer der Begegnung war Emma Kusch (77.) verantwortlich.

SV Meppen dreht Rückstand

Der SV Meppen ging trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands mit der vollen Ausbeute vom Feld. Die Emsländerinnen siegten 2:1 (1:1) bei der SG 99 Andernach. Den Gastgeberinnen reichte der Treffer von Narjiss Ahamad (8.) nicht zu etwas Zählbarem. Nachdem SGA-Torhüterin Malou Müller aufgrund einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte (13.), drehten Lotte Masseling (14.) und Lilly Bartke (63.) für Meppen in Überzahl das Spiel.

Über einen erfolgreichen Trainereinstand beim SC Sand kann sich Jürgen Hartmann freuen. Dem früheren Bundesliga-Profi (363 Einsätze für den VfB Stuttgart und den Hamburger SV) gelang mit seinem neuen Team ein 3:1 (3:0) beim Aufsteiger 1. FC Köln II. Pija Reininger (6./42.) und Melissa Ugochukwu (14.) sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse. Der Treffer der Kölnerinnen ging auf das Konto von Paula Hofmann (66.).

Mit der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim ging auch der dritte Liganeuling im ersten Punktspiel leer aus. Die Kraichgauerinnen hatten 1:3 (0:1) gegen Viktoria Berlin das Nachsehen. Aneta Polaskova (3., Foulelfmeter) und Christin Meyer (48.) leiteten den Erfolg der Berlinerinnen ein. Zwar konnte Vivien Thomann (69.) für die TSG verkürzen. Leyila Aydin (86.) stellte den alten Abstand wieder her.