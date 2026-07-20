DFB terminiert restliche Spieltage zeitgenau

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat heute die restlichen Spieltage der 2. Frauen-Bundesliga zeitgenau terminiert. Nach der vorab erfolgten Ansetzung der beiden ersten Runden finden die Spieltage drei (23. August) und vier (30. August) jeweils geschlossen am Sonntag statt. Anpfiff ist um 14 Uhr.

DFB.TV zeigt dabei am dritten Spieltag die Partie zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und Hertha BSC sowie am vierten Spieltag das Duell zwischen dem SV Meppen und Eintracht Frankfurt II zusätzlich zum Streamingdienst LEAGUES live.

Auch für die beiden anschließenden Spieltage stehen die auf DFB.TV übertragenen Spiele fest. Am 5. Spieltag ist das Heimspiel des FC Ingolstadt 04 gegen den 1. FC Köln II am Sonntag, 6. September, ab 11 Uhr live zu sehen, am 6. Spieltag folgt am Sonntag, 13. September, ab 14 Uhr, das Gastspiel des FC Viktoria Berlin beim SC Sand.

Für die weiteren Spieltage werden die Übertragungen auf DFB.TV im Laufe der Saison bekanntgegeben.

An jedem Spieltag ein Spiel live auf DFB.TV

DFB.TV berichtet in der Saison 2026/2027 umfassend über die 2. Frauen-Bundesliga. An jedem Spieltag überträgt der lineare Pay-TV-Sender, der über Streamingplattformen wie DAZN, Sky/WOW, Vodafone, HD+, Zattoo oder Ocilion und über die App DFB.TV+ empfangen werden kann, eine Begegnung aus der zweithöchsten deutschen Spielklasse live.

Immer montags präsentiert DFB.TV in der Zusammenfassung alle Tore und die Highlights des gesamten Spieltags. Weiterhin bietet der DFB in Kooperation mit dem Streamingdienst Leagues jedes Spiel der 2. Frauen-Bundesliga als Livefeed an.