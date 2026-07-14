2. Frauen-Bundesliga
Die zeitgenauen Ansetzungen der ersten beiden Spieltage
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Begegnungen der ersten beiden Spieltage in der 2. Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Der VfL Bochum und Hertha BSC eröffnen die Saison am 2. August (ab 15 Uhr, live auf DFB.TV und LEAGUES). Die restlichen Partien des 1. Spieltages, an dem unter anderem der 1. FFC Turbine Potsdam beim FC Ingolstadt 04 gastiert und der FC Viktoria 1889 Berlin auf Aufsteiger TSG 1899 Hoffenheim II trifft, werden am 2. August um 14 Uhr angepfiffen.
Den Auftakt in den 2. Spieltag macht am Samstag, 8. August (ab 14 Uhr, live auf DFB.TV und LEAGUES), das Spiel FC Carl Zeiss Jena gegen SGS Essen. Am Sonntag, 9. August (ab 11 Uhr), erwartet der SV Meppen die TSG Hoffenheim II. Die anderen Partien finden am selben Tag ab 14 Uhr statt. Dann kommt es unter anderem zum Aufsteigerduell zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Köln II.
Kategorien: 2. Frauen-Bundesliga
Autor: dfb
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