2. Frauen-Bundesliga

Live auf DFB.TV: VfL Bochum und Hertha BSC eröffnen Saison 2026/2027

09.07.2026
BOCHUM, GERMANY - MAY 16: A general view after the Second Bundesliga match between VfL Bochum 1848 and 1. FC Heidenheim 1846 at Vonovia Ruhrstadion on May 16, 2020 in Bochum, Germany. The Bundesliga and Second Bundesliga is the first professional league to resume the season after the nationwide lockdown due to the ongoing Coronavirus (COVID-19) pandemic. All matches until the end of the season will be played behind closed doors. (Photo by Lukas Schulze/Getty Images)
Hier steigt das Eröffnungsspiel der 2. Frauen-Bundesliga: das Ruhrstadion in Bochum 2020 Getty Images

Die Saison 2026/2027 der 2. Frauen-Bundesliga beginnt mit dem Duell zwischen dem VfL Bochum und Aufsteiger Hertha BSC. Dabei dürfen sich Fans auf eine besondere Atmosphäre in einer der traditionsreichsten Spielstätten des deutschen Fußballs freuen: Die Auftaktpartie steigt am Sonntag, 2. August, im Bochumer Ruhrstadion. Anpfiff ist um 15 Uhr, DFB.TV und LEAGUES übertragen live.

Hertha BSC geht als Aufsteiger in die Saison 2026/2027. Die Berlinerinnen qualifizierten sich als Meister der Regionalliga Nordost für die Aufstiegsspiele und machten mit einem 4:1-Hinspielsieg und einer 2:3-Rückspielniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken den erstmaligen Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga perfekt. Der VfL Bochum beendete die vergangene Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz und geht damit in seine dritte Saison in Folge in der 2. Frauen-Bundesliga.

2. Frauen-Bundesliga live auf DFB.TV

Der komplette Rahmenspielplan für die 2. Frauen-Bundesliga 2026/2027 wird an diesem Freitag bekanntgegeben. Der Rahmenspielplan der Google Pixel Frauen-Bundesliga für die Saison 2026/2027 wird am Donnerstag, 16. Juli, veröffentlicht.

Neues TV-Angebot für die 2. Frauen-Bundesliga: DFB.TV berichtet in der Saison 2026/2027 erstmals umfassend über die zweithöchste deutsche Spielklasse. An jedem Spieltag überträgt der lineare Pay-TV-Sender, der über Streamingplattformen wie DAZN, Sky/WOW, Vodafone, HD+, Zattoo oder Ocilion und über die App DFB.TV+ empfangen werden kann, eine Begegnung aus der zweithöchsten deutschen Spielklasse live. Immer montags präsentiert DFB.TV in der Zusammenfassung alle Tore und die Highlights des gesamten Spieltags. LEAGUES überträgt - wie schon in der vergangenen Saison - alle 182 Spiele der 2. Frauen-Bundesliga live und kostenfrei.

Kategorien: 2. Frauen-Bundesliga

Autor: ag

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