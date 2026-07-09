Live auf DFB.TV: VfL Bochum und Hertha BSC eröffnen Saison 2026/2027

Die Saison 2026/2027 der 2. Frauen-Bundesliga beginnt mit dem Duell zwischen dem VfL Bochum und Aufsteiger Hertha BSC. Dabei dürfen sich Fans auf eine besondere Atmosphäre in einer der traditionsreichsten Spielstätten des deutschen Fußballs freuen: Die Auftaktpartie steigt am Sonntag, 2. August, im Bochumer Ruhrstadion. Anpfiff ist um 15 Uhr, DFB.TV und LEAGUES übertragen live.

Hertha BSC geht als Aufsteiger in die Saison 2026/2027. Die Berlinerinnen qualifizierten sich als Meister der Regionalliga Nordost für die Aufstiegsspiele und machten mit einem 4:1-Hinspielsieg und einer 2:3-Rückspielniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken den erstmaligen Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga perfekt. Der VfL Bochum beendete die vergangene Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz und geht damit in seine dritte Saison in Folge in der 2. Frauen-Bundesliga.

2. Frauen-Bundesliga live auf DFB.TV

Der komplette Rahmenspielplan für die 2. Frauen-Bundesliga 2026/2027 wird an diesem Freitag bekanntgegeben. Der Rahmenspielplan der Google Pixel Frauen-Bundesliga für die Saison 2026/2027 wird am Donnerstag, 16. Juli, veröffentlicht.

Neues TV-Angebot für die 2. Frauen-Bundesliga: DFB.TV berichtet in der Saison 2026/2027 erstmals umfassend über die zweithöchste deutsche Spielklasse. An jedem Spieltag überträgt der lineare Pay-TV-Sender, der über Streamingplattformen wie DAZN, Sky/WOW, Vodafone, HD+, Zattoo oder Ocilion und über die App DFB.TV+ empfangen werden kann, eine Begegnung aus der zweithöchsten deutschen Spielklasse live. Immer montags präsentiert DFB.TV in der Zusammenfassung alle Tore und die Highlights des gesamten Spieltags. LEAGUES überträgt - wie schon in der vergangenen Saison - alle 182 Spiele der 2. Frauen-Bundesliga live und kostenfrei.