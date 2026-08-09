Starker Start: SV Meppen holt zweiten Saisonsieg

Der Tabellenführer der 2. Frauen-Bundesliga heißt auch nach dem 2. Spieltag VfL Bochum. Nach dem Auftakterfolg gegen Hertha BSC (3:0) behauptete sich das Team von Trainerin Kyra Malinowski nun vor 1013 Zuschauer*innen beim FC Viktoria Berlin 2:1 (0:1).

Dabei hatte zunächst Melina Reuter (7.) die Gastgeberinnen in Führung gebracht. Es sah auch lange Zeit danach aus, als würden die Berlinerinnen, die zuvor 3:1 bei der TSG Hoffenheim II gewonnen hatten, die volle Punktausbeute nachlegen können. Die eingewechselte Alina Angerer (87.) und Amelie Fölsing (90.+1) drehten aber in der Schlussphase noch das Spiel für die Bochumerinnen.

Zwei frühe Treffer waren für den SV Meppen die Grundlage für den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Die Emsländerinnen setzten sich 2:1 (2:0) gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim durch. Sarah Dittrich (3.) und Bente Bode (9.) stellten innerhalb von wenigen Minuten für das Team von Trainerin Katharina Börger die Zeichen auf Sieg. Mehr als der Anschlusstreffer durch Maimouna Stein (55.) sprang für die Hoffenheimerinnen, die nach dem Aufstieg noch auf den ersten Zähler in der neuen Spielklasse warten müssen, nicht mehr heraus.

Hertha BSC landet Heimsieg

Ebenfalls die Maximalausbeute von sechs Zählern hat der FC Ingolstadt 04 auf dem Konto. Das Team von Trainer Benjamin Stolte gewann 1:0 (1:0) bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Den einzigen Treffer der Begegnung steuerte Carina Wüst (5.) bereits in der Anfangsphase bei. Die Frankfurterinnen warten somit weiterhin auf ihren ersten Punkt.

Einen erfolgreichen Heimauftakt legte Hertha BSC hin. Die Berlinerinnen behielten im Aufsteigerduell mit der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln 2:0 (0:0) die Oberhand. Nach einem torlosen ersten Durchgang leitete die unmittelbar zuvor eingewechselte Aurelia Haesler (58.) den Erfolg der Gastgeberinnen ein. Lotte Reimold (77.) steuerte den Treffer zum Endstand bei.

Erste Punkte für Mönchengladbach

Im zweiten Anlauf hat es auch für Borussia Mönchengladbach mit den ersten Zählern der neuen Spielzeit geklappt. Nach dem 1:2 gegen Bundesliga-Absteiger FC Carl Zeiss Jena behauptete sich das Team von Trainer Jonas Spengler nun 4:1 (2:1) beim langjährigen Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam. Fiona Itgenhorst (12.) und Mia Giesen (20.) brachten die Borussia auf Kurs. Zwar konnte Laura Lindner (37.) für die Gastgeberinnen zwischenzeitlich verkürzen. Die Gäste zogen aber durch Pauline Deutsch (64.) und Imke Kessels (87.) davon.

Ebenfalls den ersten Saisonsieg landete die SG 99 Andernach. Das Team von Trainerin Isabelle Hawel setzte sich 2:1 (1:0) beim SC Sand durch. Den ersten SGA-Treffer durch Marlene Ganßer (32.) konnte Melissa Ugochukwu (77.) für Sand noch ausgleichen. Auf den Treffer von Andernachs Carolin Schraa (86.) fand der Sportclub aber Antwort mehr.