Laura Bröring trifft spät: SGS Essen jubelt in Jena

Die SGS Essen legte in der 2. Frauen-Bundesliga einen Saisonstart nach Maß hin. Zum Auftakt des 2. Spieltages gewann das Team von Trainerin Heleen Jaques beim FC Carl Zeiss Jena 2:1 (0:0) und machte damit im zweiten Spiel auch den zweiten Sieg perfekt. Die Thüringerinnen mussten dagegen ihren ersten Dämpfer hinnehmen.

Beim direkten Duell der beiden Absteigerinnen aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga gelang Antonia Baaß (52.) kurz nach der Pause der Führungstreffer für die Essenerinnen. Die nur drei Minuten zuvor eingewechselte Sarah Preuss (61.) glich jedoch für Jena aus. Kurz vor dem Abpfiff ließ die vom SV Meppen nach Essen gewechselte Laura Bröring (90.) die Gäste aus dem Ruhrgebiet über einen späten Dreier jubeln. Schon zum erfolgreichen Saisonstart (3:1 gegen Eintracht Frankfurt II) hatte Laura Bröring einen SGS-Treffer beigesteuert.