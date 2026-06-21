Trotz Niederlage: Hertha BSC steigt in 2. Liga auf

Hertha BSC wird in der Saison 2026/2027 erstmals in der 2. Frauen-Bundesliga vertreten sein. Der Meister der Regionalliga Nordost machte trotz des 2:3 (1:1) im zweiten Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Saarbrücken den Schritt in die zweithöchste Spielklasse perfekt. Das Hinspiel hatte das Team von Trainer Tobias Kurbjuweit 4:1 gewonnen.

Vor 4203 Zuschauer*innen im ausverkauften Stadion auf dem Wurfplatz brachte Berlins Torjägerin Elfie Wellhausen (1.) die Gastgeberinnen bereits nach zehn Sekunden in Führung. Der 1. FC Saarbrücken zeigte sich nicht geschockt und kam durch Yara Volpert (12.) schnell zum Ausgleich.

Auch danach waren die Saarländerinnen engagiert, sich im Duell um den Aufstieg nochmal zurückzumelden. Das nächste Tor erzielte aber Hertha BSC. Elfie Wellhausen (83.) machte ihren Doppelpack perfekt. Für die Gewinnerin der Torjägerkanone für alle der dritthöchsten Frauen-Spielklasse war es - inklusive der Aufstiegsspiele - bereits der 33. Treffer. Die eingewechselte Kristin Hauck (90.+1) und Kapitänin Lena Ripperger (90.+5) drehten zwar noch das Spiel. Im Aufstiegsduell hatte der 1. FC Saarbrücken dennoch das Nachsehen.

Aufsteiger-Trio steht fest

Ein weiterer Aufsteiger wurde im Duell zwischen der U 21 des 1. FC Köln als Meister der Frauen-Regionalliga West und dem Nord-Titelträger Holstein Kiel ermittelt. Den Kölnerinnen reichte im zweiten Aufeinandertreffen ein 0:0 zum Sprung in die zweithöchste Spielklasse, nachdem das Hinspiel 4:0 gewonnen werden konnte. Als dritter Aufsteiger hatte sich die U 20 der TSG Hoffenheim als Meister der Frauen-Regionalliga Süd bereits direkt sportlich qualifiziert.

Die Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga werden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, geht es nach dem Rückspiel in die Verlängerung. Die Anzahl der auswärts geschossenen Tore hat bei Gleichstand keine Bedeutung mehr. Erzielt in der Verlängerung keine Mannschaft mehr Tore als die andere, entscheidet das Elfmeterschießen.