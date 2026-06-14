4:0 gegen Kiel: Kölner U 21 winkt Zweitliga-Rückkehr

Die U 21 des 1. FC Köln hat gute Aussichten, in der kommenden Spielzeit erstmals seit der Saison 2022/2023 wieder in der 2. Frauen-Bundesliga an den Start zu gehen. Der Meister der Regionalliga West verschaffte sich mit dem 4:0 (2:0) in den Aufstiegsspielen gegen Nord-Titelträger Holstein Kiel einen Vorteil für das Rückspiel am Samstag, 20. Juni (ab 12 Uhr), im Stadion Waldwiese in Kiel.

Auf dem großen Kunstrasenplatz am Geißbockheim leitete Emily Tichelkamp (21./26.) mit einem Doppelpack den Kölner Hinspiel-Erfolg ein. Im Meisterschaftsrennen der Frauen-Regionalliga West hatte die 23-Jährige mit 15 Treffern hinter Antonia Langshausen (25) den zweiten Platz in der internen Torschützenliste belegt.

Im zweiten Durchgang baute Leni Palm (70.) per Kopf nach einer Ecke von Jil Schäfer den Vorsprung weiter aus. Kurz vor Schluss erzielte Emily Tichelkamp (86.) mit einem Schuss ins lange Eck auch noch ihren dritten Treffer der Partie.

Auch Hertha BSC mit Rückspiel-Vorteil

Ein weiterer Aufsteiger wird im Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken als Meister der Frauen-Regionalliga Südwest und dem Nordost-Titelträger Hertha BSC ermittelt. Die Berlinerinnen gehen dabei mit einem 4:1 im Hinspiel in das entscheidende zweite Aufeinandertreffen am Sonntag, 21. Juni (ab 14 Uhr), im heimischen Stadion auf dem Wurfplatz.

Die Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga werden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, geht es nach dem Rückspiel in die Verlängerung. Die Anzahl der auswärts geschossenen Tore hat bei Gleichstand keine Bedeutung mehr. Erzielt in der Verlängerung keine Mannschaft mehr Tore als die andere, entscheidet das Elfmeterschießen.