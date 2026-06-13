4:1 in Saarbrücken: Hertha BSC stößt Tür zum Aufstieg weit auf

In den Aufstiegsspielen zur 2. Frauen-Bundesliga werden die beiden verbliebenen freien Plätze in der zweithöchsten deutschen Spielklasse für die Saison 2026/2027 vergeben. Gesucht werden neben der U 20 der TSG Hoffenheim, die als Meister der Frauen-Regionalliga Süd bereits direkt sportlich qualifiziert ist, zwei weitere Aufsteiger.

Bereits im Hinspiel stieß Hertha BSC, Titelträger in der Frauen-Regionalliga Nordost, das Tor zur zweithöchsten deutschen Spielklasse weit auf. Das Team von Trainer Tobias Kurbjuweit setzte sich bei Südwest-Meister 1. FC Saarbrücken 4:1 (2:0) durch und verschaffte sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag, 21. Juni (ab 14 Uhr) im Stadion auf dem Wurfplatz in Berlin.

Vor 3924 Zuschauer*innen im Saarbrücker Ludwigsparkstadion stellten Hertha-Torjägerin Elfie Wellhausen (3.) und Johanna Seifert (7.) mit einem frühen Doppelschlag die Weichen auf Sieg für die Gäste aus der Hauptstadt. Svenja Poock (46.) baute den Vorsprung kurz nach der Pause aus. Nachdem Lara Martin (72.) für den FCS verkürzt hatte, stellte die eingewechselte Sari Saeland (75.) für Hertha BSC den Endstand her.

Köln zuerst zu Hause gegen Kiel

Ein weiterer Aufsteiger wird im Duell zwischen der U 21 des 1. FC Köln als Meister der Frauen-Regionalliga West und dem Nord-Titelträger Holstein Kiel ermittelt. Das Hinspiel geht an diesem Sonntag (ab 12 Uhr) auf dem Kunstrasenplatz am Geißbockheim über die Bühne. Die Entscheidung fällt dann am Samstag, 20. Juni (ab 12 Uhr), in Kiel.

Die Aufstiegsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga werden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Besteht nach Austragung des Hin- und Rückspiels zwischen beiden Teams Punktgleichheit, so entscheidet die Tordifferenz. Steht auch hiernach kein Sieger fest, geht es nach dem Rückspiel in die Verlängerung. Die Anzahl der auswärts geschossenen Tore hat bei Gleichstand keine Bedeutung mehr. Erzielt in der Verlängerung keine Mannschaft mehr Tore als die andere, entscheidet das Elfmeterschießen.