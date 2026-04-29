Bevor der 24. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga startet, duellieren sich der SV Werder Bremen und FC Bayern München heute (ab 18 Uhr, live bei MagentaSport, DAZN und Sport1) im Nachholspiel aus Runde 18. Los geht es mit dem 24. Spieltag am Freitag, 1. Mai (ab 15 Uhr live auf MagentaSport und DAZN RISE free), mit der Partie zwischen dem Hamburger SV und Union Berlin, ehe am Samstag (ab 13 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) das Highlightspiel zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen im Rhein-Energie-Stadion steigt. Beendet wird der Spieltag aufgrund des Rückspiels der Münchnerinnen am Sonntag im Halbfinale der UEFA Women’s Champions League gegen den FC Barcelona erst am Mittwoch, 6. Mai (ab 18 Uhr, live im ZDF-Livestream, bei MagentaSport und DAZN), mit dem Heimspiel der Bayern gegen die TSG Hoffenheim. Karten für alle Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zu den Liveübertragungen am 24. Spieltag zusammen.

Wo sind die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga live zu sehen?

Alle Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sieben Spiele des 24. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 24. Spieltag laufen im Free-TV?

Die Partie am Freitag, 1. Mai (ab 15 Uhr), zwischen dem Hamburger SV und Union Berlin wird frei verfügbar auf DAZN RISE gezeigt. Das Montagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg wird live im Free-TV auf Sport1 übertragen. Anstoß ist um 18 Uhr. Außerdem überträgt das ZDF die Partie zwischen dem FC Bayern München und TSG am Mittwochabend (ab 18 Uhr) im ZDF-Livestream.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga am 24. Spieltag?

Die Partien des 24. Spieltages werden - verteilt auf fünf Tage - zu folgenden Zeiten ausgetragen: Am Freitag findet eine Partie (ab 15 Uhr) statt. Es folgen zwei weitere Spiele am Samstag (ab 13 und 15 Uhr), zwei Begegnungen am Sonntag (14 und 16 Uhr) und eine Partie am Montag (ab 18 Uhr). Den Spieltag beendet die Partie am Mittwoch (ab 18 Uhr).

MagentaSport überträgt auch in dieser Saison alle Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 36 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Nachholspiel vom 18. Spieltag

Mittwoch (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

SV Werder Bremen – FC Bayern München

Der 24. Spieltag

Freitag (ab 15 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN RISE free)

Hamburger SV – 1. FC Union Berlin

Samstag (ab 13 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Köln – SV Werder Bremen

Samstag (ab 15 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

VfL Wolfsburg – RB Leipzig

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SGS Essen – Bayer 04 Leverkusen

Sonntag (ab 16 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Carl Zeiss Jena – SC Freiburg

Montag (ab 18 Uhr, live auf MagentaSport, DAZN und Sport1)

Eintracht Frankfurt – 1. FC Nürnberg

Mittwoch (ab 18 Uhr, live im ZDF-Livestream, auf MagentaSport und DAZN)

FC Bayern München – TSG Hoffenheim