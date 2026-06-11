Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Zulassungsverfahren zur Spielzeit 2026/2027 der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der 2. Frauen-Bundesliga abgeschlossen. Nach Prüfung sämtlicher eingereichter Unterlagen steht fest, dass alle bisher sportlich qualifizierten Klubs beider Ligen die wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Voraussetzungen erfüllen und damit für die kommenden Saison zugelassen sind.

Die Zulassungserteilung für die zwei noch offenen Startplätze in der 2. Frauen-Bundesliga erfolgt im Anschluss an die Aufstiegsspiele. Dabei treffen der 1. FC Saarbrücken und Hertha BSC sowie der 1. FC Köln II und Holstein Kiel aufeinander.

Die Entscheidung für die Google Pixel Frauen-Bundesliga wurde durch die Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG getroffen. Für die 2. Frauen-Bundesliga ist die Fachgruppe Frauen- und Mädchenfußball der DFB GmbH & Co. KG verantwortlich.

Bundesligaauftakt am 21. August

Die Saison 2026/2027 startet mit der 2. Frauen-Bundesliga am 1. und 2. August 2026, ehe vom 15. bis 17. August mit den Playoffs die neue Spielzeit im DFB-Pokal der Frauen beginnt. Am selben Wochenende, genauer: am 15. August (ab 19.30 Uhr), wird zudem der Google Pixel Supercup der Frauen im Audi Sportpark in Ingolstadt ausgetragen, in dem der Deutsche Meister und DFB-Pokalsieger FC Bayern München auf Vizemeister VfL Wolfsburg trifft.

Eine Woche später, vom 21. bis 24. August, beginnt die neue Spielzeit in der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Mit den Partien des 13. Spieltags in der Google Pixel Frauen-Bundesliga (18. bis 21. Dezember) beziehungsweise des 15. Spieltags in der 2. Frauen Bundesliga (20. Dezember) gehen beide Ligen in die Winterpause. Die Google Pixel Frauen-Bundesliga startet vom 15. bis 18. Januar 2027 in das nächste Fußballjahr, die 2. Frauen-Bundesliga nimmt den Spielbetrieb zwei Wochen später (31. Januar 2027) wieder auf. Die Rahmenspielpläne beider Ligen werden voraussichtlich Mitte Juli dieses Jahres veröffentlicht.

Das Teilnehmerfeld der Google Pixel Frauen-Bundesliga 2026/2027

1. FC Union Berlin

SV Werder Bremen

Eintracht Frankfurt

SC Freiburg

Hamburger SV

TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Köln

RB Leipzig

Bayer 04 Leverkusen

Mainz 05 (Aufsteiger)

FC Bayern München

1. FC Nürnberg

VfB Stuttgart (Aufsteiger)

VfL Wolfsburg

Das Teilnehmerfeld der 2. Frauen-Bundesliga 2026/2027*

SG 99 Andernach

FC Viktoria Berlin

VfL Bochum

Eintracht Frankfurt II

SGS Essen (Absteiger Google Pixel Frauen-Bundesliga)

FC Ingolstadt

FC Carl Zeiss Jena (Absteiger Google Pixel Frauen-Bundesliga)

TSG Hoffenheim II (Aufsteiger Regionalliga Süd)

SV Meppen

Borussia Mönchengladbach

Turbine Potsdam

SC Sand

*Die beiden noch offenen Startplätze in der 2. Frauen-Bundesliga stehen nach den Aufstiegsspielen 1. FC Saarbrücken gegen Hertha BSC und 1. FC Köln II gegen Holstein Kiel fest.