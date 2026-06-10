"Pitch of the Year": Leipzig und Hoffenheim haben den besten Rasen

Wachablösung in der Google Pixel Frauen-Bundesliga: RB Leipzig hat die Siegesserie von Bayer 04 Leverkusen beendet. Sechsmal in Folge hatte sich Bayer 04 den Award "Pitch of the Year" gesichert, in diesem Jahr geht die Auszeichnung für den besten Rasen der Frauen-Bundesliga nach Leipzig. In der 3. Liga darf sich die TSG Hoffenheim II über den Award freuen. Die Trophäen werden den Verantwortlichen der Vereine im September im Rahmen des jährlichen Informationstreffens für die Greenkeeper*innen der Klubs aus dem Profifußball überreicht.

Ermittelt wurden die Gewinner über das "Greenkeeping-Tool“. Dort können Teammanager*innen der Heim- und Gastvereine sowie die jeweiligen Schiedsrichter*innen nach jedem Spiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga und 3. Liga die Rasenqualität mittels eines Punktesystems bewerten.

9/10 Punkte: exzellent

7/8: gut

5/6: durchschnittlich

3/4: schlecht

1/2: sehr schlecht

RB Leipzig kam in der abgelaufenen Saison auf einen Wert von 9,0 für die Spielfläche im Stadion am Cottaweg. Der Aufsteiger aus Sachsen verwies damit Titelverteidiger Leverkusen (8,5), den SC Freiburg (8,4), den Hamburger SV (8,3) und die TSG Hoffenheim (8,1) auf die folgenden Plätze. Die Durchschnittsbewertung für die Rasenplätze in der aus 14 Teams bestehenden Frauen-Bundesliga lag insgesamt bei starken 7,8 Punkten.

"Engagement und Kompetenz der Greenkeeping-Teams"

In der 3. Liga beschert ein Schnitt von 8,6 den Hoffenheimern und ihrem Platz im Dietmar-Hopp-Stadion den Award für den "Pitch of the Year". Rang zwei belegte der SC Verl (8,1) vor den Siegern der Spielzeiten 2022/2023 und 2020/2021, Viktoria Köln (8,1) und FC Ingolstadt (8,0). Der Gesamtdurchschnitt im 20 Mannschaften umfassenden Feld der 3. Liga lag bei 7,2 Punkten.

Manuel Hartmann, als Geschäftsführer Spielbetrieb der DFB GmbH & Co. KG zuständig für beide Ligen, sagt: "Herzlichen Glückwunsch an RB Leipzig und die TSG Hoffenheim. Die Ergebnisse zeigen, mit welchem Engagement und welcher Kompetenz die Greenkeeping-Teams arbeiten. Besonders erfreulich ist nicht nur die Spitzenbewertung der Gewinner, sondern das insgesamt hohe Niveau der Spielflächen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der 3. Liga. Hochwertige Rasenplätze sind eine wichtige Grundlage für attraktiven und leistungsorientierten Fußball. Der Pitch of the Year-Award würdigt die oft im Hintergrund geleistete Arbeit der Greenkeeper*innen und soll gleichzeitig Ansporn sein, die Qualität der Spielflächen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Unser Dank gilt allen Verantwortlichen in den Vereinen, die mit ihrem Einsatz zu optimalen Spielbedingungen beitragen."