DFB-Pokal
FAQ: Hier wird das Pokalhalbfinale live übertragen
Noch vier Teams und ein Schritt bis nach Berlin: Im DFB-Pokalhalbfinale geht es für Rekordsieger FC Bayern München, Titelverteidiger VfB Stuttgart, Bayer 04 Leverkusen und den SC Freiburg ums Ticket fürs große Endspiel im Olympiastadion. Im FAQ beantwortet DFB.de die wichtigsten Fragen zur Runde der letzten Vier.
Welche Teams sind noch dabei?
Im Halbfinale des DFB-Pokals sind lediglich Erstligisten vertreten. Rekordpokalsieger Bayern München sicherte sich durch ein 2:0 gegen Bundesligarivale RB Leipzig das letzte Ticket für die Runde der letzten Vier. Zuvor hatte Bayer Leverkusen in einem weiteren Bundesligaduell den FC St. Pauli mit 3:0 ausgeschaltet, der SC Freiburg (5:4 im Elfmeterschießen bei Hertha BSC) und der VfB Stuttgart (3:0 bei Holstein Kiel) die Halbfinalträume der beiden letzten verbliebenen Zweitligisten beendet.
Wer übertragt die Halbfinalpartien?
Beide Partien werden live im Free-TV übertragen: am kommenden Mittwoch (ab 20.45 Uhr) das erste Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München live im ZDF, am nächsten Donnerstag (ab 20.45 Uhr) das baden-württembergische Duell zwischen dem VfB Stuttgart und SC Freiburg live in der ARD. Im Pay-TV übrträgt Sky die beiden Partien - wie alle Pokalbegegnungen.
Mittwoch, 22. April
Ab 20.45 Uhr, live im ZDF und auf Sky
Bayer Leverkusen - FC Bayern München
Donnerstag, 23. April
Ab 20.45 Uhr, live in der ARD und auf Sky
VfB Stuttgart - SC Freiburg
Wann steigt das Finale?
Das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 23. Mai 2026 statt.
Gibt es schon Tickets fürs Finale?
Für das DFB-Pokalendspiel erhalten die beiden Finalisten ein Kartenkontingent, das sie über die klubeigenen Verkaufskanäle anbieten werden. Die Eintrittskarten für den öffentlichen Verkauf werden im Rahmen einer Bewerbungsphase mit anschließender Ticketverlosung vergeben. Fans können sich derzeit im DFB-Ticketportal um bis zu vier Karten bewerben. Dabei stehen Tickets in zwei Kategorien zwischen 150 und 195 Euro zur Auswahl. Die Bewerbungsphase endet am 21. April um 16 Uhr. Anschließend werden die Eintrittskarten unter allen Bewerber*innen verlost. Die Zuteilung der Tickets erfolgt voraussichtlich in der 18. Kalenderwoche. Alle Infos dazu gibt es hier.
Wie sind die Prämien geregelt?
In einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG wurde der Verteilungsschlüssel für die Einnahmen im DFB-Pokal der Männer für die Saison 2025/2026 beschlossen. Die Ausschüttung bewegt sich in etwa auf dem Niveau der vergangenen Spielzeit. Von der ersten Runde bis zum Halbfinale werden knapp 68 Millionen Euro verteilt, hinzu kommen 7,2 Millionen Euro für das DFB-Pokalfinale. Im Einzelnen verteilen sich die Ausschüttungen an die Vereine folgendermaßen:
- Für die 1. Runde 211.886 Euro
- Für die 2. Runde 423.772 Euro
- Für das Achtelfinale 847.544 Euro
- Für das Viertelfinale 1.695.088 Euro
- Für das Halbfinale 3.390.175 Euro
- Der Verlierer des Finals erhält 2.880.000 Euro
- Der Gewinner des DFB-Pokals erhält 4.320.000 Euro
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
Jetzt um Tickets fürs Pokalfinale bewerben
Wer ins DFB-Pokalfinale einzieht, entscheidet sich am 22. und 23. April. Die Karten für den öffentlichen Verkauf werden aber schon jetzt in einer Bewerbungsphase mit anschließender Ticketverlosung vergeben.
Noch zwölf Klubs im Rennen um DFB-Pokalteilnahme
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Halbfinalspiele zeitgenau angesetzt
Der DFB hat mit seinen TV‑Partnern die Ansetzungen fürs Pokalhalbfinale zeitgenau festgelegt. Am Mittwoch, 22. April, trifft Bayer Leverkusen auf den FC Bayern München, der VfB Stuttgart am Donnerstag, 23. April, auf den SC Freiburg.