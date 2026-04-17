Noch vier Teams und ein Schritt bis nach Berlin: Im DFB-Pokalhalbfinale geht es für Rekordsieger FC Bayern München, Titelverteidiger VfB Stuttgart, Bayer 04 Leverkusen und den SC Freiburg ums Ticket fürs große Endspiel im Olympiastadion. Im FAQ beantwortet DFB.de die wichtigsten Fragen zur Runde der letzten Vier.

Welche Teams sind noch dabei?

Im Halbfinale des DFB-Pokals sind lediglich Erstligisten vertreten. Rekordpokalsieger Bayern München sicherte sich durch ein 2:0 gegen Bundesligarivale RB Leipzig das letzte Ticket für die Runde der letzten Vier. Zuvor hatte Bayer Leverkusen in einem weiteren Bundesligaduell den FC St. Pauli mit 3:0 ausgeschaltet, der SC Freiburg (5:4 im Elfmeterschießen bei Hertha BSC) und der VfB Stuttgart (3:0 bei Holstein Kiel) die Halbfinalträume der beiden letzten verbliebenen Zweitligisten beendet.

Wer übertragt die Halbfinalpartien?

Beide Partien werden live im Free-TV übertragen: am kommenden Mittwoch (ab 20.45 Uhr) das erste Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München live im ZDF, am nächsten Donnerstag (ab 20.45 Uhr) das baden-württembergische Duell zwischen dem VfB Stuttgart und SC Freiburg live in der ARD. Im Pay-TV übrträgt Sky die beiden Partien - wie alle Pokalbegegnungen.

Mittwoch, 22. April

Ab 20.45 Uhr, live im ZDF und auf Sky

Bayer Leverkusen - FC Bayern München

Donnerstag, 23. April

Ab 20.45 Uhr, live in der ARD und auf Sky

VfB Stuttgart - SC Freiburg

Wann steigt das Finale?

Das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 23. Mai 2026 statt.

Gibt es schon Tickets fürs Finale?

Für das DFB-Pokalendspiel erhalten die beiden Finalisten ein Kartenkontingent, das sie über die klubeigenen Verkaufskanäle anbieten werden. Die Eintrittskarten für den öffentlichen Verkauf werden im Rahmen einer Bewerbungsphase mit anschließender Ticketverlosung vergeben. Fans können sich derzeit im DFB-Ticketportal um bis zu vier Karten bewerben. Dabei stehen Tickets in zwei Kategorien zwischen 150 und 195 Euro zur Auswahl. Die Bewerbungsphase endet am 21. April um 16 Uhr. Anschließend werden die Eintrittskarten unter allen Bewerber*innen verlost. Die Zuteilung der Tickets erfolgt voraussichtlich in der 18. Kalenderwoche. Alle Infos dazu gibt es hier.

Wie sind die Prämien geregelt?

In einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG wurde der Verteilungsschlüssel für die Einnahmen im DFB-Pokal der Männer für die Saison 2025/2026 beschlossen. Die Ausschüttung bewegt sich in etwa auf dem Niveau der vergangenen Spielzeit. Von der ersten Runde bis zum Halbfinale werden knapp 68 Millionen Euro verteilt, hinzu kommen 7,2 Millionen Euro für das DFB-Pokalfinale. Im Einzelnen verteilen sich die Ausschüttungen an die Vereine folgendermaßen: