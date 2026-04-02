DFB-Pokal
Ticketbewerbungen fürs Pokalfinale in Berlin ab 15. April
Wer am Samstag, 23. Mai (ab 20 Uhr), im Berliner Olympiastadion um den DFB-Pokal der Männer spielt, entscheidet sich erst noch in den beiden Halbfinalduellen. Am Mittwoch, 22. April (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky), trifft Bayer 04 Leverkusen auf Rekordsieger FC Bayern München, am Donnerstag, 23. April (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky), dann der VfB Stuttgart auf den SC Freiburg. Für das DFB-Pokalendspiel erhalten die beiden Finalisten ein Kartenkontingent, das sie über die klubeigenen Verkaufskanäle anbieten werden.
Die Eintrittskarten für den öffentlichen Verkauf werden im Rahmen einer Bewerbungsphase mit anschließender Ticketverlosung vergeben. Fans können sich ab dem 15. April 2026 um 10 Uhr im DFB-Ticketportal um bis zu vier Tickets bewerben. Dabei stehen Karten in zwei Kategorien zwischen 140 und 195 Euro zur Auswahl.
Die Bewerbungsphase endet am 21. April um 16 Uhr. Anschließend werden die Eintrittskarten unter allen Bewerber*innen verlost. Die Zuteilung der Tickets erfolgt voraussichtlich in der 18. Kalenderwoche.
VIP-Tickets schon verfügbar
Menschen mit Behinderung (Rollstuhlfahrer/Sehbehinderte/Gehörlose) steht dieses Bestellformular zur Verfügung, das per E-Mail an ticket-service@dfb-events.de geschickt werden muss.
VIP-Tickets können bereits jetzt im DFB-Ticketportal gebucht werden. Lediglich während der Verkaufsphase der regulären Tickets ist eine Buchung von VIP-Tickets im DFB-Ticketportal nicht möglich. Sollten Sie mehr als sechs VIP-Tickets benötigen oder sich für die Buchung einer Loge interessieren, so nutzen Sie bitte unser Hospitality-Kontaktformular. Eine Übersicht gibt es unter Hospitality-Angebot.
Der DFB warnt vor dem Erwerb von Eintrittskarten bei nicht-autorisierten Tickethändlern!
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
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