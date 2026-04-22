2:0 in Leverkusen: FC Bayern löst das Finalticket

Rekordpokalsieger FC Bayern München steht zum 25. Mal im Finale des DFB-Pokals. Der Deutscher Meister setzte sich im ersten Halbfinale 2:0 (1:0) bei Bundesligarivale Bayer Leverkusen durch und spielt im ersten Endspiel seit 2020 um den 21. Pokalgewinn. Harry Kane (21.) traf schon vor der Pause zur Münchner Führung, Luis Diaz setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+3).

Die Münchner übernahmen vom Anpfiff weg die Spielkontrolle und hatten durch Dayot Upamecanos Kopfball schon früh die erste Chance (5.). Luis Diaz zwang wenig später Bayer-Keeper Mark Flekken zu einer ersten Parade (14.). Beim dritten Versuch schlug es dann aber doch hinter Flekken ein: Nach einem Einwurf schalteten die Bayern schnell um, Jamal Musiala fand Kane frei am Elfmeterpunkt, der den Ball unter die Latte setzte.

Leverkusen fand zunächst keine Mittel gegen aggressiv pressende Gäste und war vorwiegend defensiv gefordert. Michael Olises Distanzschuss (27.) geriet zu zentral, um Flekken zu überwinden., Kane verfehlte den Doppelpack in der 40. Minute nur um Zentimeter. Bayer verzeichnete in der ersten Halbzeit derweil keinen einzigen Torschuss.

Tella kommt Ausgleich am nächsten

Die zweite Halbzeit begann direkt mit der nächsten Münchner Chance: Musiala legte den Ball im Strafraum zwar an Flekken vorbei, doch Robert Andrich klärte vor der Torlinie (49.). Doch Leverkusen zeigte sich jetzt auch offensiv und das direkt gefährlich. Nathan Tella zwang Manuel Neuer im Münchner Tor mit dem ersten Leverkusener Abschluss gleich zu einer Glanztat (52.).

Es ging nun mehr hin und her: Flekken musste gegen Josip Stanisics Schuss auch sein ganzes Können beweisen (56.). Und auch Kane verweigerte der Bayer-Keeper bei seinem Schlenzer einen weiteren Torerfolg (63.). Bayer bemühte sich weiter um den Ausgleich, Patrik Schicks Kopfball verfehlte sein Ziel aber in der 70. Minute doch deutlich.

Leverkusen stemmte sich gegen das Pokalaus und drängte die Münchner zwar in der Schlussphase ein ums andere Mal an den eigenen Strafraum zurück, ohne jedoch zu klaren Abschlüssen zu kommen. So machte Diaz nach einem Konter den Deckel drauf.