Kimmich: "Es ist eine besondere Dynamik entstanden"

Der FC Bayern München hat sich mit dem 3:0 (0:0) gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart zum 21. Mal zum DFB-Pokalsieger gekrönt. Der Deutsche Meister holt damit nach sechs Jahren den Pokal wieder nach München und feiert sein insgesamt 14. Double aus Meisterschaft und Pokaltriumph. DFB.de hat die Stimmen zum Endspiel in Berlin gesammelt.

Joshua Kimmich (Bayern München): Wir wollten das Ding unbedingt gewinnen - für uns selbst, für die Familie, für den Klub. In dieser Saison ist eine besondere Dynamik entstanden. Deshalb war es für uns auch wichtig, etwas zurückzugeben. Gerade in der ersten Halbzeit war es sehr, sehr ausgeglichen. Der VfB hat besser ins Spiel gefunden. Wir hatten generell nicht die Vielzahl an Torchancen. Die zweite Halbzeit war besser, wir waren sehr effektiv. Ich fand, dass wir es dann sehr, sehr gut und souverän gespielt haben.

Harry Kane (Bayern München): Ich habe mich so sehr auf dieses Finale gefreut, so viel darüber gehört. Das ist so ein besonderes Spiel, so ein besonderes Gefühl. Es war ein enges Spiel. Aber es war unsere Saison. Nach 60 Minuten wurden sie müde, die pressen so hoch, dann haben wir es entschieden.

Leon Goretzka (Bayern München): Großartig, Harry hat das Ding für uns geholt.

Jamal Musiala (Bayern München): Soetwas erwartet man im Finale. Alles geben, jetzt feiern wir und genießen es.

Konrad Laimer (Bayern München): Wir hatten eine große Sehnsucht nach dem Pokal. In einem geilen Finale haben wir den Titel hier in Berlin gewonnen. Die Amtosphäre ist geil, am liebsten hätte ich das jedes Jahr. Ich hatte das 2:0 auf dem Fuß, aber wir haben da vorne ja einen Engländer, der Toreschießen liebt.

Vincent Kompany (Trainer Bayern München): Wunderschön! Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Niveau erhöht und stabil verteidigt. Es war ein fast perfektes Pokalfinale, das sehr eng war.

Max Eberl (Sportvorstand Bayern München): Es war eine außergewöhnliche Saison, in der wir verdient das Double gewonnen haben. Wir mussten nun sechs Jahre warten, um den Pokal nach München zurückzuholen. Es ist die Krönung einer einzigartigen Saison. Und es ist würdig, dass Harry Kane das Spiel mit seinem Hattrick entscheidet. Das Spiel war von Physis geprägt, aber dann haben wir zugeschlagen. Wir sind in der Saison häufig zurückgekommen, waren heute nicht brillant, aber haben dreckig dagegengehalten. Letztendlich haben wir unsere Qualität auf den Platz gebracht und unsere Chancen genutzt.

Uli Hoeneß (Ehrenpräsident Bayern München): Die Stuttgarter waren in der ersten Halbzeit aggressiver und sind viel gelaufen. Da war es klar, dass wenn sie kein Tor machen, das nicht durchhalten können. Kane war der beste Transfer, den wir je gemacht haben.

Deniz Undav (VfB Stuttgart): Wir wollten unbedingt gewinnen und das haben wir nicht geschafft. Die Fans haben auch schon zu uns gesagt, dass wir stolz auf uns sein können, weil wir eine gute Saison gespielt haben und uns für die Champions League qualifiziert haben. Wir wollten eklig spielen, durch viele Fouls haben wir das geschafft. Aber man kann dann Kane nicht alleine lassen, weil er trifft wie er will. Danach versuchen wir noch alles, haben es lange eklig gemacht. Insgesamt gibt es Schlimmeres, als gegen Bayern zu verlieren. Wir haben den Bayern lange Probleme gemacht.

Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart): Wir machen ein super Spiel, machen es den Bayern extrem schwierig. Sind in Zweikämpfen da, halten jeden in Schach. Und dann hast du einen Harry Kane bei denen, der so ein Spiel entscheiden kann. Das macht er überragend. Es tut heute brutal weh, weil wir alles in die Waagschale geworfen haben. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hatten unsere Momente. Am Ende können wir uns nichts vorwerfen lassen. Trotzdem tut so ein Spiel extrem weh.

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): Die Enttäuschung ist da und groß. Der Stolz ebenso. Wir haben über 60 Minuten ein gutes Spiel gezeigt. Die Spieler haben gezeigt, was nötig war, um die Bayern an ihre Grenzen zu bringen. Auch die Art und Weise war wichtig, um leichter positiv in die Sommerpause zu gehen. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Wir können stolz auf uns sein, stolz auf das Erreichte: Wir haben in drei Wettbewerben gespielt, sind ins Pokalfinale gekommen, haben uns für die Champions League qualifiziert und sind auch in der Europa League weit gekommen.

Fabian Wohlgemuth (Sportdirektor VfB Stuttgart): Wir können mit erhobenen Köpfen den Platz verlassen. In der ersten Halbzeit waren wir noch ebenbürtig. Am Ende war es Harry Kane dreimal, also der gewöhnliche Ablauf.