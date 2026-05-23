DFB-Pokal

83. DFB-Pokalfinale: Das sind die Startaufstellungen

23.05.2026
Der Ort der Träume: das Berliner Olympiastadion Foto: Getty Images

Ab 20 Uhr (live in der ARD und bei Sky) steigt im Berliner Olympiastadion das 83. Finale um den DFB-Pokal zwischen Rekordpokalsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart. Hier sind die Startaufstellungen.

FC Bayern München: Urbig - Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Diaz, Olise, Laimer, Stanisic, Pavlovic

VfB Stuttgart: Nübel - Hendriks, Stiller, Mittelstädt, Demirović, Führich, Jaquez, Leweling, Chabot, Undav, Chema.

Kategorien: DFB-Pokal

Autor: dfb

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