83. DFB-Pokalfinale: Das sind die Startaufstellungen

DFB-Pokal

Dieter Hoeneß: "In gewisser Weise ein Traumfinale"

Wenn Meister FC Bayern München heute (ab 20 Uhr) Titelverteidiger VfB Stuttgart im 83. DFB-Pokalfinale in Berlin fordert, ist das für Dieter Hoeneß ein ganz besonderes Spiel. Mit DFB.de spricht der Vizeweltmeister von 1986 auch über seinen Sohn.