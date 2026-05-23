DFB-Pokal
83. DFB-Pokalfinale: Das sind die Startaufstellungen
Ab 20 Uhr (live in der ARD und bei Sky) steigt im Berliner Olympiastadion das 83. Finale um den DFB-Pokal zwischen Rekordpokalsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart. Hier sind die Startaufstellungen.
FC Bayern München: Urbig - Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Diaz, Olise, Laimer, Stanisic, Pavlovic
VfB Stuttgart: Nübel - Hendriks, Stiller, Mittelstädt, Demirović, Führich, Jaquez, Leweling, Chabot, Undav, Chema.
Kategorien: DFB-Pokal
Autor: dfb
Pokalfinale Bayern gegen VfB live in der ARD und bei Sky
Rekordpokalsieger FC Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart spielen heute (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) im Berliner Olympiastadion den 83. Sieger des DFB-Pokals aus. Im FAQ beantwortet DFB.de die wichtigsten Fragen.
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