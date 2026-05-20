Am Samstag (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) steigt im Berliner Olympiastadion zum 83. Mal das DFB-Pokalfinale der Männer. Rekordsieger FC Bayern München trifft dann auf Titelverteidiger VfB Stuttgart. DFB.de bereitet Fans mit den interessantesten Matchfacts aufs Endspiel vor.

Dauerbrenner-Duell: Bereits zum 170. Mal stehen sich die beiden süddeutschen Rivalen in einem Pflichtspiel gegenüber, zum elften Mal im Rahmen des DFB-Pokals. Die Bilanz ist aus Münchner Sicht in beiden Fällen positiv: 102 Siege gab es insgesamt bei 38 Niederlagen und 29 Remis, im Pokal setzte sich der VfB lediglich einmal durch. Erstmals maßen sich die beiden Kontrahenten übrigens in der Finalrunde um die Süddeutsche Meisterschaft 1930, damals siegte München 6:3.

Pokalbilanz: Der VfB Stuttgart nimmt in diesem Jahr zum 74. Mal am DFB-Pokal teil und steht zum achten Mal im Finale. Viermal durften die Schwaben den Pokal in die Höhe recken, zuletzt im Vorjahr beim 4:2 gegen Arminia Bielefeld, zuvor 1954, 1958 und 1997. Die Bayern sind mit ihren 20 Pokalerfolgen in 25 Endspielen bei 67 Teilnahmen der Rekordpokalsieger, allerdings liegt der letzte Pokaltriumph schon sechs Jahre zurück. 2020 gelang damals ein 4:2 gegen Bayer Leverkusen. Fünf Spieler des aktuellen Kaders standen auch damals in der Siegermannschaft: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry und Alphonso Davies.

Schlechtes Omen? In der Rangliste der Teams mit den meisten Finalniederlagen liegen beide diesjährigen Endspielteilnehmer historisch in den Top Ten. Der FC Bayern verlor vier Finalduelle und liegt damit auf dem geteilten sechsten, der VfB mit drei Endspielniederlagen auf dem geteilten zehnten Platz. Spitzenreiter in dieser Kategorie ist der FC Schalke 04, der in sieben seiner zwölf Endspiele unterlag.

Seriensieger: Dem FC Bayern München gelang es als einem von bisher acht Vereinen, zweimal hintereinander ein DFB-Pokalfinale zu gewinnen - und das gleich dreimal. Ein Kunststück, das der VfB Stuttgart in diesem Jahr nach seinem Vorjahressieg erstmals wiederholen könnte.

Finaltore satt: Was das Toreschießen angeht, macht dem FC Bayern in seinen DFB-Pokalendspielen niemand etwas vor: 57 Treffer bejubelten die Münchner, kassierten allerdings auch 28. Beides sind die Topwerte in ihren Kategorien. Beim VfB ist der Wert ausgeglichener, 17 eigenen Toren stehen 16 Gegentreffern gegenüber.

Torhungrig durch die Pokalsaison: Mit dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart treffen die beiden Teams mit den meisten Toren in der laufenden DFB-Pokalsaison aufeinander: München konnte in seinen fünf Partien als torgefährlichstes Team 14, Stuttgart 13 Treffer erzielen. Den größten Anteil daran hatte Bayern-Angreifer Harry Kane mit sieben, beim VfB Deniz Undav mit drei Toren - er legte zudem noch zwei weitere Tore auf.

Höchster Finalsieg: Gleich zweimal endete ein Pokalendspiel mit dem rekordträchtigen Ergebnis von 5:0, und beide Mal jubelte am Ende der FC Schalke 04. Erst 1971/1972 gegen den 1. FC Kaiserslautern, dann 2010/2011 gegen den MSV Duisburg.

Berlin, Berlin...: Bereits zum 48. Mal gastiert das DFB-Pokalfinale in Berlin, das inzwischen die Heimstatt des Wettbewerbs geworden ist. Zuvor wurde der Titel neunmal in Hannover und je fünfmal in Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart ausgespielt.

Neuer regelmäßiger Finalgast: Torhüter Manuel Neuer kennt sich beim Pokalendspiel hervorragend aus, er spielte bereits siebenmal in Berlin um die Trophäe. Gewinnen konnte er sie rekordverdächtige sechsmal, fünfmal mit den Bayern und einmal mit Schalke, genauso oft wie die Münchner Oliver Kahn, Thomas Müller, Philipp Lahm und Franck Ribery. Überhaupt ist Neuer mit insgesamt 63 Pokalspielen schon die Nummer sieben der Rekordspieler, bei einem weiteren Einsatz in Berlin zieht der Keeper mit Bernard Dietz auf Rang sechs gleich.

Ulreich mit beiden Klubs im Finale: Sven Ulreich, der dritte Torhüter des FC Bayern München, stand bereits mit beiden Finalisten in einem DFB-Pokalendspiel und kam auch jeweils zum Einsatz. Allerdings verlor er auch beide Spiele: In der Saison 2012/2013 als Stammtorwart des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern mit 2:3, 2017/2018 mit München gegen Eintracht Frankfurt mit 1:3.

26 Pokalsieger: 40 Mannschaften gelang es bislang, sich einen Platz in einem DFB-Pokalfinale zu erspielen - letztes Team in der Reihe war Vorjahresfinalist Arminia Bielefeld. Den Weg in die Geschichtsbücher als einer der Pokalgewinner schafften davon 26 Vereine.

83 oder 84? Es ist zwar die 83. Pokalsaison, es wird aber bereits das 84. Finalspiel ausgetragen. Hintergrund: Im Endspiel 1976/1977 zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC stand es nach Verlängerung 1:1, so dass zwei Tage später ein Wiederholungsspiel ausgetragen wurde - das Köln mit 1:0 gewann.

Zahlen, bitte! 5.164.934 Zuschauer verfolgten in der Historie ein Pokalfinale im Stadion, 2019/2020 und 2020/2021 kamen wegen der Corona-Pandemie keine Fans in der Bilanz hinzu. Diese knapp 5,2 Millionen Besucher sahen 268 Tore, 181 Gelbe, sechs Gelb-Rote und acht Rote Karten auf dem Rasen.