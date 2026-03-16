Wiegmann: "Weiteren wichtigen Schritt nach vorne gemacht"

Die U 15-Juniorinnen sind erfolgreich ins Länderspieljahr gestartet. Im Rahmen des Lehrgangs in Portugal gewann das Team von Cheftrainerin Bettina Wiegmann zunächst ein inoffizielles Länderspiel gegen die Gastgeberinnen mit 2:0, zudem gab es einen 3:2-Erfolg nach 0:2-Rückstand in einem offiziellen Vergleich. Im DFB.de-Interview spricht Wiegmann über die Entwicklung ihrer Spielerinnen und blickt auf den weiteren Saisonverlauf.

DFB.de: Bettina Wiegmann, die U 15 ist mit zwei Siegen im Gepäck aus Portugal zurück, wie bewerten Sie den Lehrgang?

Bettina Wiegmann: Die Maßnahme war für uns äußerst intensiv und zugleich außerordentlich lehrreich. Es ist deutlich spürbar, dass wir auf unserem Weg einen weiteren wichtigen Schritt nach vorne gemacht haben. Besonders freut mich, dass wir Spielerinnen integrieren konnten, die bislang noch keine Länderspielerfahrung hatten. Sie haben sich in den Lehrgängen zu Jahresbeginn empfohlen und ihre Chance mit bemerkenswertem Mut, großer Energie und echter Leidenschaft genutzt. Als Team haben wir erneut wesentliche Fortschritte erzielt - und das gibt uns ein sehr gutes Gefühl für die bevorstehenden Aufgaben.

DFB.de: Im zweiten Spiel hat das Team einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen Sieg gedreht. Was nehmen Sie aus diesem Spiel mit?

Wiegmann: Wir gerieten mit 0:2 in Rückstand, weil wir unsere Chancen zunächst nicht konsequent genutzt haben. Dennoch blieb die Mannschaft ruhig, zeigte große Einsatzbereitschaft und hielt konsequent an unserem Spielkonzept fest. Mit frischen Spielerinnen und dem Anschlusstreffer kam neuer Schwung in das Team. Der Siegtreffer war schließlich ein äußerst emotionaler Moment - ein Ausdruck des starken Charakters und des ausgeprägten Teamgeists dieser Mannschaft.

DFB.de: Nach den ersten Lehrgängen und Länderspielen im Oktober und November gab es eine etwas längere Pause bis zu diesen Spielen im März. Wie haben Sie die Zeit genutzt?

Wiegmann: Diese längere Länderspielpause gab uns wertvolle Zeit, um die Entwicklung des gesamten Jahrgangs gezielt zu beobachten und zu begleiten. In den Lehrgängen konnten wir nicht nur fachliche Inhalte vermitteln, sondern die Spielerinnen und Spieler auch in ihrer Persönlichkeit sowie in ihrem Spielverständnis nachhaltig weiterentwickeln.

DFB.de: Worauf haben Sie in Portugal besonderen Wert gelegt? Und woran wollen Sie noch arbeiten?

Wiegmann: Aus jedem Spiel gewinnen wir individuelle Erkenntnisse für jede Spielerin. Diese reflektieren wir offen und nutzen sie gezielt, um die persönliche Entwicklung kontinuierlich voranzutreiben. Entscheidend ist, dass wir uns in kleinen, aber klar erkennbaren Schritten stetig weiterentwickeln - sowohl jede Einzelne als auch wir als gesamtes Team.

DFB.de: Wie geht es in dieser Saison noch weiter?

Wiegmann: Der weitere Saisonverlauf umfasst drei zentrale Maßnahmen. Zunächst erfolgt eine erneute Sichtungsmaßnahme im Rahmen des U 16-Länderpokals in Duisburg. Im April schließt sich ein weiterer Kaderlehrgang an. Den Abschluss bildet im Mai unsere finale Maßnahme mit den Länderspielen gegen die USA und die Niederlande.