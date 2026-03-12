3:2 nach 0:2: U 15-Juniorinnen gewinnen gegen Portugal

Die deutschen U 15-Juniorinnen haben auch den zweiten Vergleich mit der Auswahl Portugals für sich entschieden. Zwei Tage nach dem 2:0 im ersten inoffiziellen Duell beider Teams am Dienstag, setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann nun nach zwischenzeitlichem Zwei-Tore-Rückstand mit 3:2 (0:2) durch.

Im Cidade do Futebol in Cruz Quebrada-Dafundo westlich von Portugals Hauptstadt Lissabon erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start und legten per Doppelschlag durch Estrela Coelho (13.) und Leonor Colucas (16.) ein 2:0 vor. Nach der Halbzeitpause drehte der DFB-Nachwuchs das Spiel binnen zehn Minuten. Zunächst erzielte Malia Urich von der SpVgg Durlach-Aue den Anschlusstreffer. Nach dem Ausgleich durch Sophie Weyer vom 1. FC Saarbrücken (69.) sorgte erneut Urich für den Sieg (71.).

"Riesenerfahrung, das Spiel noch zu drehen"

"Wir hätten vor der Halbzeit selbst einige Tore erzielen können, hatten gute Ansätze, sind aber dann zweimal ausgespielt worden", sagte Bettina Wiegmann. "Die Mannschaft hat das gut angenommen und in der zweiten Hälfte nichts mehr zugelassen. Der Anschlusstreffer war dann das Zeichen, dass noch was geht. Das hat einen großen Schub gegeben. Es war eine Riesenerfahrung für die Mädchen, das Spiel noch zu drehen. Dementsprechend groß war die Freude."

Nach einem Lehrgang auf dem DFB-Campus Ende April stehen Ende Mai noch zwei Länderspiele gegen die Niederlande und USA an. Die genauen Termine werden noch festgelegt.