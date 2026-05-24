U 15-Juniorinnen
Im letzten Heimspiel der Saison: U 15 besiegt die USA 2:1
Die deutschen U 15-Juniorinnen haben das letzte Heimspiel der Saison gewonnen. Das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann setzte sich im Länderspiel über zweimal 40 Minuten im Emslandstadion in Lingen/Ems 2:1 (2:1) gegen die USA durch.
"Es war ein enges und intensives Spiel, aber wir haben uns gut geschlagen. Wir haben viele Zweikampfduelle für uns entschieden und so auch dieses kampfbetonte Spiel. Schließlich haben wir die nötigen Tore gemacht", sagte Wiegmann nach der Partie.
Der DFB-Nachwuchs erwischte vor 1068 Zuschauer*innen den besseren Start und ging nach einem Eigentor von Ariana Rodriguez (6.) in Führung. Die US-Amerikanerinnen glichen allerdings knapp 30 Minuten später durch Marley Skalski (36.) aus. Union Berlins Amelie Doganer (40.+ 3.) sorgte durch ihren kurz vor der Halbzeitpause verwandelten Handelfmeter schließlich für den Sieg der deutschen Juniorinnen.
Am Mittwoch (ab 16 Uhr) trifft die deutsche U 15 in Oldenzaal zum Saisonabschluss noch auf die niederländische Auswahl.
Kategorien: U 15-Juniorinnen
Autor: dfb
Jetzt live auf YouTube: U 15-Juniorinnen testen gegen die USA
Die deutschen U 15-Juniorinnen treffen heute (ab 15 Uhr) im Emslandstadion in Lingen auf den Nachwuchs der USA. Fans können die Partie live auf dem YouTube-Kanal des DFB verfolgen.
Tickets für U 15-Heimspiel gegen die USA in Lingen
Die deutschen U 15-Juniorinnen stehen vor ihrem letzten Heimspiel der Saison. Am 24. Mai trifft die Mannschaft von Cheftrainerin Bettina Wiegmann in Lingen auf die USA. Karten für das Duell sind nun im DFB-Ticketshop erhältlich.
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