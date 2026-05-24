Im letzten Heimspiel der Saison: U 15 besiegt die USA 2:1

Die deutschen U 15-Juniorinnen haben das letzte Heimspiel der Saison gewonnen. Das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann setzte sich im Länderspiel über zweimal 40 Minuten im Emslandstadion in Lingen/Ems 2:1 (2:1) gegen die USA durch.

"Es war ein enges und intensives Spiel, aber wir haben uns gut geschlagen. Wir haben viele Zweikampfduelle für uns entschieden und so auch dieses kampfbetonte Spiel. Schließlich haben wir die nötigen Tore gemacht", sagte Wiegmann nach der Partie.

Der DFB-Nachwuchs erwischte vor 1068 Zuschauer*innen den besseren Start und ging nach einem Eigentor von Ariana Rodriguez (6.) in Führung. Die US-Amerikanerinnen glichen allerdings knapp 30 Minuten später durch Marley Skalski (36.) aus. Union Berlins Amelie Doganer (40.+ 3.) sorgte durch ihren kurz vor der Halbzeitpause verwandelten Handelfmeter schließlich für den Sieg der deutschen Juniorinnen.

Am Mittwoch (ab 16 Uhr) trifft die deutsche U 15 in Oldenzaal zum Saisonabschluss noch auf die niederländische Auswahl.