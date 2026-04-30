Wiegmann beruft Kader für Spiele gegen USA und Niederlande

Die deutschen U 15-Juniorinnen erwarten zum Abschluss der Länderspielsaison zwei richtige Highlights: Die DFB-Auswahl erwartet zunächst am Sonntag, 24. Mai (ab 15 Uhr), im Emslandstadion in Lingen den Nachwuchs der USA. Am Mittwoch, 27. Mai (ab 16 Uhr), trifft die deutsche U 15 im grenznahen Oldenzaal auf Gastgeber Niederlande. Für die beiden Partien hat DFB-Trainerin Bettina Wiegmann nun 22 Spielerinnen berufen.

"Zum Saisonabschluss erwarten uns zwei sehr erfahrungsreiche Spiele gegen die USA und die Niederlande", sagt Wiegmann. "Wir wollen beide Begegnungen gezielt nutzen, um als Mannschaft und individuell weiter zu wachsen."

Nach einer knappen 1:2-Auftaktniederlage gegen Belgien in ihrem ersten Länderspiel im vergangenen Oktober hat die U 15-Nationalmannschaft an Fahrt aufgenommen und die folgenden vier Partien allesamt gewonnen.