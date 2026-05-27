Saisonabschluss in Oldenzaal: U 15 testet gegen Oranje

Die deutschen U 15-Juniorinnen bestreiten im Sportpark Vonderweijde in Oldenzaal ihr letztes Länderspiel der Saison. Das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann testet heute (ab 16 Uhr, live auf YouTube) gegen Gastgeber Niederlande. "Die Niederländerinnen sind sehr spielstark, auch sie haben gegen die USA gewonnen", sagt Wiegmann. "Es wird wieder ein schweres und intensives Duell. Wir wollen heute ein gutes Spiel zeigen."

Die deutsche Aufstellung: Loyal - Weyer, Deters, Baus, Zoschke, Urich, Kraus, Muthmann (K), Pekin, Doganer, Nagel.

Insgesamt liest sich die Saisonbilanz der deutschen U 15 überaus positiv: Nach der Auftaktniederlage gegen Belgien gewann die DFB-Auswahl ihre vergangenen fünf Länderspiele, darunter zuletzt auch mit 2:1 gegen die USA.