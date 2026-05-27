U 15-Juniorinnen
Saisonabschluss in Oldenzaal: U 15 testet gegen Oranje
Die deutschen U 15-Juniorinnen bestreiten im Sportpark Vonderweijde in Oldenzaal ihr letztes Länderspiel der Saison. Das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann testet heute (ab 16 Uhr, live auf YouTube) gegen Gastgeber Niederlande. "Die Niederländerinnen sind sehr spielstark, auch sie haben gegen die USA gewonnen", sagt Wiegmann. "Es wird wieder ein schweres und intensives Duell. Wir wollen heute ein gutes Spiel zeigen."
Die deutsche Aufstellung: Loyal - Weyer, Deters, Baus, Zoschke, Urich, Kraus, Muthmann (K), Pekin, Doganer, Nagel.
Insgesamt liest sich die Saisonbilanz der deutschen U 15 überaus positiv: Nach der Auftaktniederlage gegen Belgien gewann die DFB-Auswahl ihre vergangenen fünf Länderspiele, darunter zuletzt auch mit 2:1 gegen die USA.
Kategorien: U 15-Juniorinnen
Autor: dfb
Im letzten Heimspiel der Saison: U 15 besiegt die USA 2:1
Die deutschen U 15-Juniorinnen haben das letzte Heimspiel der Saison gewonnen. Das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann setzte sich im Länderspiel über zweimal 40 Minuten im Emslandstadion in Lingen/Ems 2:1 (2:1) gegen die USA durch.
Jetzt live auf YouTube: U 15-Juniorinnen testen gegen die USA
Die deutschen U 15-Juniorinnen treffen heute (ab 15 Uhr) im Emslandstadion in Lingen auf den Nachwuchs der USA. Fans können die Partie live auf dem YouTube-Kanal des DFB verfolgen.
Tickets für U 15-Heimspiel gegen die USA in Lingen
Die deutschen U 15-Juniorinnen stehen vor ihrem letzten Heimspiel der Saison. Am 24. Mai trifft die Mannschaft von Cheftrainerin Bettina Wiegmann in Lingen auf die USA. Karten für das Duell sind nun im DFB-Ticketshop erhältlich.