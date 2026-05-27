Zum Saisonabschluss: U 15 holt Remis gegen die Niederlande

Die deutschen U 15-Juniorinnen haben sich mit einem Unentschieden in die Sommerpause verabschiedet. In Oldenzaal trennte sich das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann von der niederländischen Auswahl mit 2:2 (1:2). Für das DFB-Team trafen Sophie Weyer (27.) und Amelie Doganer (41.).

"Das ist ein gutes Ergebnis", meinte Wiegmann. "Am Ende haben beide nochmal darauf gedrängt, das entscheidende Tor zu erzielen. Beide haben sich nichts geschenkt und ich denke, dass beide Teams mit dem Ausgang zufrieden sein können."

Bei sommerlichen Temperaturen starteten beide Teams vor 378 Zuschauer*innen direkt offensiv, ohne sich klare Torchancen zu erspielen. Anschließend verlagerte sich das Spielgeschehen aber ins Mittefeld, wo sich keine Auswahl klar durchsetzen konnte. Nach 20 Minuten sorgte Zuri Laurense für den ersten Torschuss, DFB-Keeperin Julienne Loyal fing den Ball sicher. Zwei Minuten später tauchte Floor van der Hoek frei vor dem deutschen Kasten auf, konnte das Leder jedoch nicht mehr auf das Tor drücken. Dann war aber die DFB-Auswahl dran - und wie. Weyer spielte zwei Gegenspielerinnen aus und wuchtete den Ball von der linken Seite unter die Latte (27.).

Blitz-Ausgleich von Doganer

Doch nur Sekunden später gelang Oranje der Ausgleich. Laurense schaltete nach einem Abpraller am schnellsten und überwand Loyal (28.). Im Anschluss daran wurden die Gastgeberinnen besser und münzten dies in den nächsten Treffer um. Guusje Nieuwenhuis konnte den Ball im Strafraum annehmen und an Loyal vorbei zum 2:1 einnetzen (34.). Sekunden später verpasste Meva Pekin eine scharfe Hereingabe im niederländischen Strafraum. Pekin hatte auch die letzte Gelegenheit vor der Pause, ihr Kopfball ging jedoch über das Tor (40.+6).

21 Sekunden waren in der zweiten Hälfte gespielt, da gelang der deutschen Auswahl der Ausgleich. Doganer spekulierte richtig auf einen Rückpass und verwandelte im Eins-gegen-Eins zum 2:2 (41.). Die eingewechselte Theresa Cordes hatte nach 45 Minuten die nächste Chance aus spitzem Winkel, scheiterte aber an Aafje van Broekhoven im Oranje-Tor. Auch Emma Schades Freistoß holte van Broekhoven aus dem Winkel (48.). Cordes wurde schließlich noch einmal gefährlich, einen Nachschuss zielte sie jedoch etwas zu hoch. In der Schlussphase warfen beide Teams nochmal alles nach vorne, es bleib aber beim 2:2.