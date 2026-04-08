Tickets für U 15-Heimspiel gegen die USA in Lingen

Die deutsche U 15-Juniorinnen-Nationalmannschaft steht vor ihrem letzten Spiel der Saison 2025/2026 vor heimischen Publikum. Am 24. Mai trifft die Mannschaft von Cheftrainerin Bettina Wiegmann in Lingen (Ems) auf die USA. Anstoß im Emslandstadion ist um 15 Uhr, Einlass ist 60 Minuten vor Anpfiff. Karten für das Duell sind nun im Ticketshop erhältlich.

Eintrittskarten für Sitzplätze sind für 9 Euro, Stehplätze für 7n Euro erhältlich, zudem sind ermäßigte Tickets für 7 beziehungsweise 5 Euro verfügbar. Darüber hinaus gibt es Gruppentickets ab zehn Personen, die 4 Euro pro Person kosten. Rollstuhlfahrer inklusive Begleitung bezahlen 5 Euro. Es wird keine Tageskasse vor Ort geben. Kurzentschlossene können jedoch vor Ort per QR-Code zum Ticketshop eine Eintrittskarte online erwerben.