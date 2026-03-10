U 15 überzeugt im ersten Test gegen Portugal

Die deutschen U 15-Juniorinnen haben im Rahmen ihres Lehrgangs bei Lissabon ein erstes Erfolgserlebnis verbucht. Das Team von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann siegte gegen die gastgebende portugiesische Auswahl in einem Test über 3 x 30 Minuten mit 2:0 (1:0, 1:0). Diese Partie zählt nicht als offizielles Länderspiel, die Daten der Spielerinnen gehen nicht in ihre Länderspielstatistik ein.

Der zweite Vergleich beider Mannschaften wird am Donnerstag (ab 12 Uhr) als offizielles Länderspiel über die in dieser Altersklasse gewohnten 2 x 40 Minuten ausgetragen.

"Wichtige Erfahrungen gesammelt"

"Das erste Spiel gegen Portugal hat uns die Möglichkeit gegeben, unseren aktuellen Stand zu überprüfen, neue Dinge auszuprobieren und wichtige Erfahrungen zu sammeln", sagt Bettina Wiegmann. "Mit diesen Eindrücken im Gepäck freuen wir uns nun umso mehr auf Donnerstag."

Im Cidade do Futebol in Cruz Quebrada - Dafundo westlich der portugiesischen Hauptstadt brachte Liz Saßmannshausen von Eintracht Frankfurt die DFB-Auswahl im ersten Drittel in Führung (12.). Inmitten des Schlussdrittels erhöhte Romy Nagel, die für die SpVgg Holzgerlingen sowie die TSG Hoffenheim aktiv ist, zum 2:0-Endstand (75.).