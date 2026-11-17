Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft bestreitet zum Jahresabschluss zwei hochkarätige Länderspiele gegen die USA und Frankreich. Cheftrainer Michael Urbansky hat für die Partien gegen die USA am Montag, 30. November (ab 18.15 Uhr, live auf DFB.TV, DF1 und dem YouTube-Kanal des DFB), in der EWR Arena in Worms sowie für das Spiel gegen Frankreich am Freitag, 4. Dezember (ab 14 Uhr, live auf DFB.TV und dem YouTube-Kanal des DFB), im Centre National du Football in Clairefontaine nun seinen 24-köpfigen Kader nominiert.

Mit dem Heimspiel gegen die USA, die im Frauenfußball in allen Altersklassen zu den weltbesten Teams zählen, wartet ein besonderes Länderspiel auf die U 23-Frauen. Das Interesse an der Partie in Worms ist groß: Die Sitzplätze sind bereits ausverkauft, Stehplatzkarten sind weiterhin im DFB-Ticketshop erhältlich. "Das große Interesse und die bereits ausverkauften Sitzplätze in Worms unterstreichen, welchen besonderen Stellenwert das Spiel gegen die USA hat", sagt Urbansky. "Die Vorfreude im Team ist groß, sich vor heimischer Kulisse mit einer der weltbesten Nationen im Frauenfußball zu messen."

Nur wenige Tage später reist die U 23-Auswahl im Rahmen der Länderspielrunde nach Frankreich. Die ersten beiden Partien der laufenden Länderspielrunde absolvierte das Team Anfang Oktober gegen Schottland (2:0) und Schweden (0:0). "Nach dem erfolgreichen Start mit dem Sieg gegen Schottland und dem Unentschieden gegen Schweden wartet mit Frankreich die nächste hochkarätige Aufgabe auf uns", sagt der DFB-Trainer. "Wir wollen beide Partien nutzen, um uns auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln und unseren Spielerinnen wichtige internationale Erfahrungen zu ermöglichen."

Memminger erstmals bei der U 23

Emma Memminger (SC Freiburg) gehört erstmals zum Aufgebot der U 23-Frauen. Die U 19-Vizeeuropameisterin war bereits für die vergangenen Partien gegen Schottland und Schweden nominiert, konnte aufgrund einer Verletzung jedoch nicht am Nationalmannschaftslehrgang teilnehmen. Gemeinsam mit Janne Krumme (Eintracht Frankfurt) stand sie im Finale der U 19-Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina gegen Spanien in der Startelf.

Mit Lisanne Gräwe kehrt zudem eine erfahrene U 23-Spielerin in die Auswahl zurück. Die Mittelfeldspielerin kam bislang sechsmal für die U 23-Frauen zum Einsatz. Ebenfalls wieder im Aufgebot steht Torhüterin Laura Dick (TSG Hoffenheim), die zuletzt zum Kader der Frauen-Nationalmannschaft gehörte.