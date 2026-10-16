Weltklasse in Worms: Jetzt Tickets für U 23-Frauen gegen USA sichern

Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft bestreitet zum Jahresabschluss zwei hochkarätige Länderspiele gegen die USA und Frankreich. Den Auftakt macht das Team von Cheftrainer Michael Urbansky am Montag, 30. November (ab 18.15 Uhr, live auf DFB.TV, DF1 und dem YouTube-Kanal des DFB), in der EWR Arena in Worms gegen die USA. Tickets für die Begegnung sind ab sofort im DFB-Ticketshop erhältlich.

Nach dem Heimspiel gegen die US-Amerikanerinnen, die in allen Altersklassen zu den weltbesten Teams im Frauenfußball zählen, reist die U 23-Auswahl im Rahmen der Länderspielrunde nach Frankreich. Dort trifft sie am Freitag, 4. Dezember (ab 14 Uhr, live auf DFB.TV und dem YouTube-Kanal des DFB) im Centre National du Football in Clairefontaine auf die französische Auswahl. Die ersten beiden Partien der laufenden Länderspielrunde absolvierte das Team Anfang Oktober gegen Schottland (2:0) und Schweden (0:0).

Tickets ab sofort verfügbar

Fans können sich bereits jetzt ihre Karten für das Spiel in Worms sichern. Die Tickets kosten in der Sitzplatzkategorie 1 zwölf Euro (ermäßigt acht Euro), in der Sitzplatzkategorie 2 zehn Euro (ermäßigt sieben Euro). Für Gruppen ab zehn Personen sind Karten der Kategorie 2 bereits für vier Euro pro Person erhältlich. Rollstuhlfahrer*innen inklusive Begleitperson zahlen sechs Euro. Tickets sind über den DFB-Ticketshop erhältlich. Am Spieltag wird zudem ab 16.30 Uhr eine Tageskasse geöffnet sein. Der Einlass in die EWR Arena beginnt um 17 Uhr.

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann die Partie live bei DF1 sowie im Livestream auf DFB.TV und dem YouTube-Kanal des DFB verfolgen.

Tickets für das Länderspiel in Worms gibt es hier: Jetzt Tickets sichern. Alle weiteren Infos zu den U 23-Frauen gibt es im FAQ.