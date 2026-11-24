Die Frauen-Nationalmannschaften sind wieder unterwegs - und DFB.TV ist hautnah dabei. Diese Regel ist so unverrückbar wie eine mathematische Formel. Das gilt erst recht, wenn man sieht, welche Aufgaben für die DFB-Teams anstehen. Die Frauen-Nationalmannschaft reist nach Südamerika und testet gegen Argentinien (30. November) und Peru (4. Dezember) für die WM 2027 in Brasilien. Bei den U 23-Frauen stehen Prestigeduelle gegen die USA (30. November in Worms) und in Frankreich (4. Dezember) an. Und die U 19-Frauen treten in der EM-Qualifikation gegen Slowenien (28. November), Norwegen (1. Dezember) und die Niederlande (4. Dezember) an.

Vor allen Dingen das Team von Bundestrainer Christian Wück wird im Fokus der Berichterstattung von DFB.TV stehen. Mit aktuellen Berichten, Hintergründen und Interviews von der Südamerikareise wartet das Format "Inside – Das Nationalmannschafts-Magazin" ab Donnerstag, 26. November, auf. Beinahe täglich werden in der 30-minütigen Sendung frische Infos von der DFB-Auswahl um Spielführerin Giulia Gwinn präsentiert. Für alle Fans der Frauen-Nationalmannschaft - und die, die es noch werden wollen - zeigt DFB.TV von Donnerstag bis Samstag, 26. bis 28. November, noch einmal alle Folgen der Doku "Der Weg ist das (Ziel) Team". Ein Second-Screen-Angebot ist die Watchparty am Freitag, 4. Dezember, die parallel zum Spiel gegen Peru in Rio de Janeiro laufen wird.

Marie Müller, Lisa Baum und Alara stehen als Namen stellvertretend für die Bedeutung der U 23-Frauen-Nationalmannschaft. Über das U-Team haben sie den Sprung in die Frauen-Nationalmannschaft geschafft. Was die U 23-Auswahl von DFB-Trainer Michael Urbansky aktuell drauf hat, davon können sich die Zuschauer auf DFB.TV überzeugen. DFB.TV überträgt sowohl das Länderspiel gegen die USA am 30. November (ab 18 Uhr) im Worms als auch das Länderspiel gegen Frankreich am 4. Dezember (ab 14 Uhr) in Clairefontaine live. Auch die Spiele der U 19-Frauen in der EM-Qualifikation in den Niederlanden überträgt DFB.TV in voller Länge: Am 28. November (ab 18 Uhr) geht es gegen Slowenien, am 1. Dezember (ab 14 Uhr) gegen Norwegen und am 4. Dezember (ab 14 Uhr) gegen die Niederlande. Das Spiel gegen die Niederlande ist nur über die App DFB.TV+ zu sehen.

DFB.TV ist empfangbar unter anderem über MagentaTV, DAZN, HD+, Sky/WOW, Ocilion, Vodafone und Zattoo. Zusätzlich ist die App DFB.TV+ im Apple App-Store und im Google Play Store erhältlich. DFB.TV kostet über die App DFB.TV+ 5,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo.

Das Frauenfußball-Programm

Do., 26.11., 18.15 Uhr: Der Weg ist das (Ziel) Team (Teil 1)

Do., 26.11., 19 Uhr: Inside – Das Nationalmannschafts-Magazin

Fr., 27.11., 18.15 Uhr: Der Weg ist das (Ziel) Team (Teil 2)

Fr., 27.11., 19 Uhr: Inside – Das Nationalmannschafts-Magazin

Sa., 28.11., 14 Uhr: Der Weg ist das (Ziel) Team (Teil 3-6)

Sa., 28.11., 17.30 Uhr: Inside – Das Nationalmannschafts-Magazin

Sa., 28.11., 17.55 Uhr: DFB.TV live: WU 19-EM-Qualifkation: Deutschland vs. Slowenien

Mo., 30.11., 17.30 Uhr: Inside – Das Nationalmannschafts-Magazin

Mo., 30.11., 17.55 Uhr: DFB.TV live: WU 23: Deutschland vs. USA

Di., 1.12., 13.55 Uhr: DFB.TV live: WU 19-EM-Qualifikation: Deutschland vs. Norwegen

Mi., 2.12., 19 Uhr: Inside – Das Nationalmannschafts-Magazin

Do., 3.12., 19 Uhr: Inside – Das Nationalmannschafts-Magazin

Fr., 4.12., 13.45 Uhr: DFB.TV live: WU 23: Frankreich vs. Deutschland

Fr., 4.12., 14 Uhr: DFB.TV live (nur in der App DFB.TV+): WU 19-EM-Qualifikation: Deutschland vs. Niederlande

Fr., 4.12., 21.45 Uhr: Watchparty zum Frauen-Länderspiel Peru vs. Deutschland

Sa., 5.12., 18 Uhr: Inside – Das Nationalmannschafts-Magazin