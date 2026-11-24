Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft muss für die bevorstehenden Partien gegen die USA und Frankreich auf vier Spielerinnen verzichten. Dafina Redzepi (VfB Stuttgart) hat sich im Spiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga gegen den SC Freiburg eine Nasenbeinfraktur zugezogen und steht vorerst nicht zur Verfügung. Auch Lisanne Gräwe (1. FC Union Berlin) kann angeschlagen nicht zur Mannschaft reisen. Carolin Elsen (1. FC Köln) musste in der Partie gegen den SV Werder Bremen mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden und steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Für die drei Spielerinnen hat Cheftrainer Michael Urbansky Rosa Rückert und Mira Arouna (beide VfB Stuttgart) sowie Svea Stoldt (Hamburger SV) nachnominiert. Zudem rückt für Alara (FC Bayern München), die für die Frauen-Nationalmannschaft nachnominiert wurde, Paulina Bartz (Hamburger SV) in den Kader der U 23-Frauen.

Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft bestreitet zum Jahresabschluss zwei hochkarätige Länderspiele gegen die USA und Frankreich. Den Auftakt macht das Team von Cheftrainer Michael Urbansky am Montag, 30. November (ab 18.15 Uhr, live auf DFB.TV, DF1 und dem YouTube-Kanal des DFB), in der EWR Arena in Worms gegen die USA. Das Interesse ist groß: Die Sitzplätze sind bereits ausverkauft. Stehplatzkarten sind weiterhin im DFB-Ticketshop erhältlich.

Nach dem Heimspiel gegen die US-Amerikanerinnen, die in allen Altersklassen zu den weltbesten Teams im Frauenfußball zählen, reist die U 23-Auswahl im Rahmen der Länderspielrunde nach Frankreich. Dort trifft sie am Freitag, 4. Dezember (ab 14 Uhr, live auf DFB.TV, DF1 und dem YouTube-Kanal des DFB), im Centre National du Football in Clairefontaine auf die französische Auswahl. Die ersten beiden Partien der laufenden Länderspielrunde absolvierte das Team Anfang Oktober gegen Schottland (2:0) und Schweden (0:0).