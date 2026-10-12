U 23 trennt sich torlos von Schweden

Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel der internationalen Länderspielrunde unentschieden gespielt. Das Team von Cheftrainer Michael Urbansky trennte sich im Stadion Platz 11 in Bremen 0:0 (0:0) von Schweden.

"Wir haben viele Inhalte umgesetzt, die wir sehen wollen, und uns zahlreiche gute Chancen erspielt. Jetzt geht es darum, daraus noch mehr klare Abschlüsse zu machen", sagte Michael Urbansky. "Das Learning für uns ist, dass wir bis zum Schluss konzentriert bleiben und keinen Schritt nachlassen dürfen, bis ein Spiel wirklich entschieden ist."

Urbansky setzte im Tor auf Maria Luisa Grohs, in der Viererkette auf Sarah Mattner, Jella Veit, Julia Landenberger und Tomke Schneider. Defensiv im Mittelfeld wirkten Spielführerin Vanessa Diehm und Katharina Piljic, offensiv Loreen Bender, Alara und Mara Alber hinter Sturmspitze Luca Birkholz.

Deutsche U 23 spielbestimmend

Nach dem ersten Abtasten schloss Schneider den ersten guten deutschen Angriff im Strafraum ab, wurde aber zur Ecke geblockt (2.). Auch Veit versuchte sich im Anschluss an einen Freistoß, köpfte aber vorbei (4.). Schweden meldete sich erstmals mit einem angefälschten Schuss von Hannah Wijk (8.) offensiv an. Bender hatte nach Vorarbeit von Schneider den dritten deutschen Abschluss, zielte aber zu hoch (11.).

Die Schwedinnen lauerten auf Umschaltsituationen, das deutsche Team versuchte es meist über die Flügel, doch zunächst neutralisierten sich die beiden Mannschaften im Mittelfeld. In der 19. Minute die nächste Halbchance: Nach feinem Zusammenspiel brach Alber auf links durch, aber erneut brachte Bender in der Mitte den Körper beim Schuss nicht über den Ball.

Es wurde aber knapper: Bender schloss flach ab, Keeperin Hanna Karlsson ließ in die Mitte prallen, wo aber keine deutsche Spielerin an den Ball kam (22.). Der DFB-Nachwuchs hatte nun immer mehr Spielanteile, lediglich die Belohnung in Form des Führungstreffers ließ auf sich warten.

Schneider trifft das Außennetz

Schneider hatte die bis dahin beste Gelegenheit nach einer Ecke, ihr Schuss flog aber knapp über die Querlatte (34.). Kurz darauf wurde Alber freigespielt, Karlsson lenkte den Ball aber zur Ecke (37.), nach der Schneider am langen Pfosten frei zum Abschluss kam, aber nur das Außennetz traf (38.).

Zur zweiten Hälfte kam Ilayda Acikgöz für Spielführerin Diehm in die Partie, gefährlicher starteten aber die Skandinavierinnen, doch Tuva Skoog brachte den Abpraller nach Nova Selins geklärtem Schuss nicht aufs leere Tor (48.). Die Schwedinnen investierten nun mehr und setzten über Ellen Wangerheim gleich den nächsten Akzent (52.).

Kurz darauf betrat auch Dilara Acikgöz für Veit das Spielfeld (54.) und sah in der 57. Minute die erste gute Gelegenheit der Deutschen nach der Pause durch Mattner, die aber über das Tor schlenzte. Insgesamt kam die DFB-Auswahl nicht mehr so regelmäßig vor das schwedische Gehäuse, die Partie war deutlich ausgeglichener.

Und Schweden schnupperte erneut an der Führung, als die eingewechselte Maja Bodin in der 66. Minute wuchtig an die Latte schoss. Es folgten weitere deutsche Wechsel: Debütantin Mira Arouna und Dafina Redzepi ersetzten Alber und Alara (68.). Das deutsche Angriffsspiel wurde nun wieder zwingender, Redzepi prüfte Karlsson aus der Distanz (77.). Schneider verließ kurz darauf den Platz für Annaleen Böhler (80.), am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.