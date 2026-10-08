FAQ: Die wichtigsten Infos zu den U 23-Frauen in der Saison 2026/2027

Die U 23-Frauen-Nationalmannschaft startet im Oktober in die neue Länderspielrunde 2026/2027. Zum Auftakt geht es zunächst heute (ab 20 Uhr, live auf DFB.TV, DF1 und dem YouTube-Kanal des DFB) nach Schottland, ehe die deutsche Auswahl am 12. Oktober (ab 18.15 Uhr, live auf DFB.TV, DF1 und dem YouTube-Kanal des DFB) Schweden in Bremen empfängt. Es folgen weitere Gruppenspiele gegen Frankreich und die Niederlande, bevor im April die Platzierungsspiele anstehen. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur neuen Saison.

Warum gibt es die U 23-Frauen-Nationalmannschaft?

Die U 23 bildet die direkte Verbindung zwischen Nachwuchs und Frauen-Nationalmannschaft. Sie ermöglicht Spielerinnen, für die der Schritt von der U 19 oder der U 20 zu den DFB-Frauen noch zu groß ist, auf internationalem Niveau Spielpraxis zu sammeln und sich gezielt weiterzuentwickeln. Bei fast allen europäischen Spitzenverbänden ist eine U-23-Nationalmannschaft daher fest etabliert.

Da die U 20-Weltmeisterschaft im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet, sichert die U 23-Spielrunde zudem den internationalen Spielbetrieb in den Zeiträumen zwischen den WM-Endrunden - ebenso für den Fall, dass sich die U 19 nicht für eine U 20-WM qualifiziert. Mit der U 23 deckt der DFB alle relevanten Altersstufen im weiblichen Nachwuchs von der U 15 bis zur U 23 ab und schafft eine durchgängige Förderung.

Welche Rolle spielt die U 23 auf dem Weg in die Frauen-Nationalmannschaft?

Die internationale U 23-Spielrunde schafft regelmäßige Vergleiche mit anderen europäischen Spitzenverbänden und ist ein wichtiger Baustein der durchgängigen Talentförderung im DFB - von der U 15 bis zur U 23. Dass dieser Weg funktioniert, zeigen unter anderem Larissa Mühlhaus, Carlotta Wamser und Vivien Endemann, die nach ihrer Zeit in der U 23 ihr Debüt in der Frauen-Nationalmannschaft feierten.

Wer betreut die U 23-Frauen-Nationalmannschaft?

Michael Urbansky ist seit Sommer 2025 Cheftrainer der deutschen U 23-Frauen-Nationalmannschaft. Zuvor war der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber unter anderem Co-Trainer der Frauen-Nationalmannschaft sowie Cheftrainer der U 19-Frauen, ehe er zur Saison 2025/2026 gemeinsam mit Assistenztrainer Philipp Klug und Assistenztrainerin Kerstin Garefrekes von der U 19 zur U 23 wechselte.

Kerstin Garefrekes bringt als ehemalige Nationalspielerin große Erfahrung ein: Sie wurde zweimal Welt- und Europameisterin, gewann viermal den DFB-Pokal sowie zweimal den UEFA Cup, einmal die UEFA Women’s Champions League und absolvierte 130 Länderspiele für Deutschland, in denen sie 43 Tore erzielte.

Philipp Klug arbeitete vor seiner Tätigkeit beim DFB neun Jahre beim MSV Duisburg - zunächst als Spielanalyst, später als Co-Trainer in der 2. Bundesliga und 3. Liga. Seit 2024 ist der UEFA-A-Lizenz-Inhaber im DFB-Nachwuchs tätig.

Komplettiert wird das Trainer*innenteam von Torwarttrainer Jan Blei. Blei ist seit 2019 für den DFB tätig, arbeitete zunächst mit den U 16- und U 17-Juniorinnen und verantwortet zudem den Analysebereich im Torhüterinnenspiel. Neben seiner Tätigkeit bei der U 23 arbeitet er an der Weiterentwicklung der Torhüterinnen-Ausbildung: Gemeinsam mit Michael Fuchs leitet er 2026 den ersten reinen B-Lizenz-Lehrgang für Torwarttrainerinnen.

Verantwortet wird der Bereich der U 19, U 20, U 23 und der Frauen-Nationalmannschaft seit 2024 von DFB-Sportdirektorin Nia Künzer. Als Weltmeisterin von 2003 erzielte sie im Finale gegen Schweden das Golden Goal. Mit dem 1. FFC Frankfurt gewann sie sieben deutsche Meisterschaften, siebenmal den DFB-Pokal und dreimal den UEFA-Cup.

Wer ist in der Saison 2026/2027 in der U 23 spielberechtigt?

Spielerinnen sind spielberechtigt, wenn sie am oder nach dem 1. Januar 2004 geboren wurden. Darüber hinaus können pro Spiel maximal fünf Spielerinnen eingesetzt werden, die älter sind.

Was ist die internationale U 23-Länderspielrunde?

Bei fast allen Spitzenverbänden ist die U 23-Nationalmannschaft fest etabliert. Die internationale U 23-Länderspielrunde bringt in der Saison 2026/2027 zehn europäische Verbände zusammen. In zwei Gruppen mit jeweils fünf Teams sammeln die Spielerinnen im Herbst und Frühjahr internationale Spielpraxis gegen starke Gegnerinnen. Nach der Gruppenphase folgen Platzierungsspiele, in denen die endgültige Rangfolge der Spielrunde ermittelt wird.

Welche Verbände nehmen an der Länderspielrunde 2026/2027 teil?

An der Länderspielrunde 2026/2027 nehmen zehn Nationen in zwei Gruppen mit jeweils fünf Teams teil:

Gruppe A

Deutschland

Schottland

Frankreich

Niederlande

Schweden

Gruppe B

Portugal

Norwegen

Belgien

Italien

England

Hier geht's zu den Gruppen

Gegen wen spielt die deutsche U 23 und wie ist der Modus?

Die deutsche U 23 trifft in der Gruppenphase auf Schottland, Schweden, Frankreich und die Niederlande. Die Partien sind wie folgt terminiert:

Spieltag 1 und 2 (5. bis 13. Oktober 2026): 8. Oktober: Schottland – Deutschland (ab 20 Uhr, live auf DF1, DFB.TV und auf dem DFB-YouTube-Kanal) 12. Oktober: Deutschland – Schweden (ab 18.15 Uhr, live auf DF1, DFB.TV und auf dem DFB-YouTube-Kanal)



Für das Heimspiel gegen Schweden am 12. Oktober im Stadion Platz 11 sind weiterhin Tickets verfügbar.

Spieltag 3 (24. November bis 5. Dezember 2026): 4. Dezember: Frankreich – Deutschland

Spieltag 4 (23. Februar bis 6. März 2027): 1. März: Deutschland – Niederlande

Platzierungsspiele (13. bis 24. April 2027): 18./19. April: Platzierungsspiel 1 22./23. April: Platzierungsspiel 2



Nach Abschluss der Gruppenphase werden im April 2027 Platzierungsspiele ausgetragen, die die Endrangfolge der Länderspielrunde bestimmen.

Wo werden die Spiele der U 23 live übertragen?

Die Spiele der U 23 Frauen-Nationalmannschaft werden in der Regel live auf DFB.TV, dem YouTube-Kanal des DFB sowie beim TV-Partner DF1 übertragen. Dort werden auch die beiden anstehenden Partien gegen Schottland und Schweden live gezeigt. Die genauen Übertragungsinformationen werden jeweils rechtzeitig vor den Spielen bekannt gegeben.

DFB.TV ist über die Streaming Plattformen von DAZN, HD+, Sky/WOW, Vodafone, Zattoo und Ocilion empfangbar. Zudem ist das Programm über die App DFB.TV+ abrufbar. Die App ist im Apple App Store und Google Play Store verfügbar und kann zudem auf Samsung TV und Android TV sowie im Browser genutzt werden. Die DFB.TV+ App kostet 5,99 Euro pro Monat oder 59,99 Euro im Jahresabo.

Wie hat die deutsche U 23 in den bisherigen Spielrunden abgeschnitten?

Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft gewann ihre Premierensaison 2024/2025. Nach einem 3:0 gegen die Niederlande im Halbfinale setzte sich die DFB-Auswahl im Finale in Murcia gegen Norwegen mit 6:5 im Elfmeterschießen durch.

In der Saison 2025/2026 belegte die U 23 nach der Gruppenphase den dritten Platz und verpasste damit knapp den Einzug ins Final Four. Die anschließenden Platzierungsspiele schloss die Auswahl mit zwei Siegen ab: Auf ein 2:1 gegen Belgien folgte ein 1:0 gegen Italien - Rang fünf in der Endabrechnung.

Wie können Fans der U 23 die Mannschaft auch abseits der Spieltage folgen?

Aktuelle Informationen zu Kadern, Spielterminen, Tickets und Ergebnissen gibt es auf DFB.de im Bereich der U 23-Frauen-Nationalmannschaft. Darüber hinaus begleitet der DFB die U 23-Frauen auch auf seinen Nachwuchs-Kanälen auf Instagram und Facebook, mit Einblicken in Lehrgänge, Trainingseinheiten und das Teamleben.