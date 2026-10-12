So starten die U 23-Frauen gegen Schweden

Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft geht heute (ab 18.15 Uhr, live bei DFB.TV, DF1 und YouTube) in Bremen gegen Schweden mit sechs Änderungen im Vergleich zum erfolgreichen Gastspiel in Schottland in das zweite Spiel der internationalen Länderspielrunde.

Die deutsche Startelf: 1 Grohs - 7 Mattner, 5 Veit, 20 Landenberger, 15 Schneider - 4 Diehm (C), 16 Piljic - 19 Bender, 10 Alara, 11 Alber - 18 Birkholz.