U 23-Frauen

So starten die U 23-Frauen gegen Schweden

12.10.2026
Zweiter Auftritt im Länderspieljahr: Die U 23-Frauen treffen in Bremen auf Schweden Foto: Vera Loitzsch/DFB

Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft geht heute (ab 18.15 Uhr, live bei DFB.TV, DF1 und YouTube) in Bremen gegen Schweden mit sechs Änderungen im Vergleich zum erfolgreichen Gastspiel in Schottland in das zweite Spiel der internationalen Länderspielrunde.

Die deutsche Startelf: 1 Grohs - 7 Mattner, 5 Veit, 20 Landenberger, 15 Schneider - 4 Diehm (C), 16 Piljic - 19 Bender, 10 Alara, 11 Alber - 18 Birkholz.

Kategorien: U 23-Frauen

Autor: dfb

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