U 23-Frauen
So starten die U 23-Frauen gegen Schweden
Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft geht heute (ab 18.15 Uhr, live bei DFB.TV, DF1 und YouTube) in Bremen gegen Schweden mit sechs Änderungen im Vergleich zum erfolgreichen Gastspiel in Schottland in das zweite Spiel der internationalen Länderspielrunde.
Die deutsche Startelf: 1 Grohs - 7 Mattner, 5 Veit, 20 Landenberger, 15 Schneider - 4 Diehm (C), 16 Piljic - 19 Bender, 10 Alara, 11 Alber - 18 Birkholz.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: dfb
"Mir ist sehr bewusst, was das für ein besonderer Moment war"
Beim Sieg gegen Australien hat Camilla Küver ihr erstes Tor für die DFB-Frauen erzielt. Gemeinsam mit U 23-Kollegin Mara Alber spricht die 23-Jährige im DFB.de-Doppelinterview über die besondere Premiere und den anstehenden Doppelspieltag in Bremen.
U 23-Frauen starten mit Sieg in Länderspielrunde
Die deutsche U 23-Frauen-Nationalmannschaft ist mit einem Auswärtssieg in die Länderspielrunde gestartet. Das DFB-Team siegte gegen Schottland im Prestonfield Stadium in Linlithgow nach torloser erster Halbzeit mit 2:0.
So starten die U 23-Frauen in Schottland
Die U 23-Frauen starten heute mit einem Gastspiel gegen Schottland in Linlithgow in die internationale Länderspielrunde. Die Startelf: Altenburg - D. Açıkgöz, Diehm (C), Veit, Zdebel, Boboy, Alara, Alber, Steiner, Merino Gonzalez, Bender.