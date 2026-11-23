Nationalspielerin Lisa Baum wird nicht am bevorstehenden Lehrgang der Frauen-Nationalmannschaft teilnehmen. Die 19-Jährige wird sich nach ihrer Auswechslung in der ersten Halbzeit der Partie ihres Klubs Arsenal WFC gegen West Ham United am Sonntag erholen. An ihrer Stelle wurde Sarai Linder vom VfL Wolfsburg nachnominiert. Sie wird am Dienstag nach Frankfurt anreisen.

Dort kommt das DFB-Team bis mittags am DFB-Campus zusammen. Nach anstehenden Marketingproduktionen reist die Mannschaft am Abend weiter nach Rio de Janeiro, wo die Vorbereitung auf die beiden Länderspiele gegen Argentinien und Peru beginnt.

Zunächst trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in der Nacht vom 29. auf den 30. November (ab 0.15 Uhr MEZ, live im ZDF) in La Plata auf Gastgeber Argentinien. Die Partie findet im Rahmen der Wiedereröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona statt. Am 4. Dezember (ab 22.15 Uhr MEZ, live in der ARD) folgt im Estádio São Januário in Rio de Janeiro das Spiel gegen Peru.