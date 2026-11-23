Frauen-Nationalmannschaft
Sarai Linder für Lisa Baum nachnominiert
Nationalspielerin Lisa Baum wird nicht am bevorstehenden Lehrgang der Frauen-Nationalmannschaft teilnehmen. Die 19-Jährige wird sich nach ihrer Auswechslung in der ersten Halbzeit der Partie ihres Klubs Arsenal WFC gegen West Ham United am Sonntag erholen. An ihrer Stelle wurde Sarai Linder vom VfL Wolfsburg nachnominiert. Sie wird am Dienstag nach Frankfurt anreisen.
Dort kommt das DFB-Team bis mittags am DFB-Campus zusammen. Nach anstehenden Marketingproduktionen reist die Mannschaft am Abend weiter nach Rio de Janeiro, wo die Vorbereitung auf die beiden Länderspiele gegen Argentinien und Peru beginnt.
Zunächst trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in der Nacht vom 29. auf den 30. November (ab 0.15 Uhr MEZ, live im ZDF) in La Plata auf Gastgeber Argentinien. Die Partie findet im Rahmen der Wiedereröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona statt. Am 4. Dezember (ab 22.15 Uhr MEZ, live in der ARD) folgt im Estádio São Januário in Rio de Janeiro das Spiel gegen Peru.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: sal
Wück: "Wir haben unseren Kern gefunden"
Die Frauen-Nationalmannschaft steht vor ihrer Südamerikareise mit Spielen gegen Argentinien und Peru. Dazu hat Christian Wück nun seinen Kader bekanntgegeben. Auf DFB.de spricht der Bundestrainer über die bevorstehende Reise und seinen Kader.
Aufgebot für Südamerikareise: Lohmann zurück im DFB-Kader
Bundestrainer Christian Wück hat 24 Spielerinnen für die Südamerikareise der DFB-Frauen nominiert. Sydney Lohmann kehrt erstmals seit 2025 ins Aufgebot zurück. Auch Giulia Gwinn, Vivien Endemann und Rebecca Knaak sind wieder dabei.
Auftakt in Schweden: Das sind die Nations-League-Termine
Die Gruppengegner der DFB-Frauen in der UEFA Nations League standen bereits fest, nun sind auch die genauen Termine fix. Den Auftakt in der Gruppe A4 macht am 2. März das Auswärtsspiel gegen Schweden.