Bundestrainer Christian Wück hat 24 Spielerinnen für die bevorstehende Südamerikareise der deutschen Frauen-Nationalmannschaft nominiert. Erstmals seit den Halbfinalspielen der UEFA Women’s Nations League 2025 gegen Frankreich gehört Sydney Lohmann (Manchester City) wieder zum Aufgebot. Ebenfalls wieder dabei sind Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern München) sowie Vivien Endemann (FC Liverpool) und Rebecca Knaak (Manchester City), auf die Wück zuletzt verletzungsbedingt verzichten musste. Auch Torhüterin Ann-Katrin Berger (Gotham FC) kehrt zurück, nachdem sie im Oktober in Abstimmung mit dem Trainer*innenteam einen Lehrgang pausiert hatte.

Bundestrainer Christian Wück sagt: "Wir freuen uns sehr, in diesen besonderen letzten Nationalmannschaftslehrgang des Jahres zu starten. Nach ihrer Genesung wollen wir Sydney die Möglichkeit geben, sich wieder im Kreis der Nationalmannschaft zu zeigen. Mit ihren Qualitäten im defensiven Mittelfeld erweitert sie unsere Optionen auf dieser wichtigen Position. In den beiden Begegnungen werden die Spielerinnen jetzt schon einen Einblick bekommen, was nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft auf sie zukommen wird. Für uns wird entscheidend sein, dass wir unsere Art, Fußball zu spielen, auch unter ungewohnten Bedingungen mutig und konsequent auf den Platz bringen."

"Gefühl für Bedingungen vor Ort bekommen"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft sich am 24. November in Frankfurt und reist am Abend gemeinsam nach Rio de Janeiro. Im Rahmen der Reise stehen zwei Länderspiele auf dem Programm: Zunächst trifft das DFB-Team in der Nacht vom 29. auf den 30. November (ab 0.15 Uhr MEZ, live im ZDF) in La Plata auf Argentinien. Die Partie findet im Rahmen der Wiedereröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona statt. Anschließend geht es am 4. Dezember (ab 22.15 Uhr MEZ, live in der ARD) im Estádio São Januário in Rio de Janeiro gegen Peru.

Wück sagt: "Mit Argentinien und Peru treffen wir auf zwei internationale Gegner mit unterschiedlichen Spielanlagen. Ich halte solche außereuropäischen Vergleiche für unsere Entwicklung für besonders wertvoll: Sie stellen uns vor neue Aufgaben und geben uns die Möglichkeit, auf internationalem Niveau wichtige Erfahrungen zu sammeln. Zugleich bietet uns die Reise nach Südamerika die Chance, frühzeitig ein Gefühl für die Bedingungen vor Ort zu bekommen, etwa für Klima, Kultur und organisatorische Abläufe. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft können diese Erfahrungen für uns extrem hilfreich sein."

Gegen Argentinien, die "Albiceleste", spielte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bislang zweimal, zuletzt im Eröffnungsspiel der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2007. Auf Peru trifft die DFB-Auswahl erstmals. Rund 10.000 Zuschauer*innen können die Partie kostenlos live vor Ort im Stadion verfolgen. Der Zutritt erfolgt nach dem Prinzip "first come, first served".