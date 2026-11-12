Frauen-Nationalmannschaft
Gegen Peru in Rio: Kostenloser Zutritt zum Estádio São Januário
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Rahmen ihrer Südamerikareise am 4. Dezember (ab 18.15 Uhr Ortszeit / 22.15 Uhr MEZ, live in der ARD) in Rio de Janeiro auf die peruanische Auswahl. Nun steht auch der Spielort fest: Das Länderspiel gegen Peru wird im Estádio São Januário im Norden der Stadt ausgetragen. Das Stadion ist seit fast 100 Jahren die Heimat des brasilianischen Klubs Vasco da Gama.
Rund 10.000 Zuschauer*innen können die Partie kostenlos live vor Ort verfolgen. Einen Ticketverkauf gibt es nicht. Der Zutritt erfolgt nach dem Prinzip "first come, first served". Ab Stadionöffnung um 16.15 Uhr Ortszeit können Fans über die Drehkreuze zutreten, bis die Gesamtkapazität erreicht ist.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: yr
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