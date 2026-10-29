Südamerika-Reise: DFB-Frauen treffen auf Argentinien und Peru

Zum Abschluss des Länderspieljahres und in Vorbereitung auf die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Brasilien reist die Frauen-Nationalmannschaft nach Südamerika und bestreitet dort zwei Länderspiele.

Zunächst trifft das Team von Bundestrainer Christian Wück in der Nacht vom 29. auf den 30. November (ab 0.15 Uhr MEZ, live im ZDF) in La Plata auf Argentinien. Das Spiel findet im Rahmen der Neueröffnung des Estadio Único Diego Armando Maradona statt. Die Frauen-Nationalmannschaft traf bislang zweimal auf die "Albiceleste", zuletzt im Eröffnungsspiel der WM 2007.

"Für weitere Entwicklung enorm wertvoll"

Für das zweite Spiel der Südamerikareise geht es nach Rio de Janeiro. Gegner ist am 4. Dezember (ab 22.15 Uhr MEZ, live in der ARD) die Auswahl aus Peru, auf die das DFB-Team erstmals trifft. Für die Peruanerinnen wird es sogar das erste Aufeinandertreffen mit einer europäischen Mannschaft in ihrer Geschichte sein.

Bundestrainer Christian Wück sagt: "Wir freuen uns sehr, mit Argentinien und Peru erneut auf zwei internationale Gegner mit unterschiedlichen Spielweisen zu treffen. Solche Vergleiche sind für unsere weitere Entwicklung enorm wertvoll, weil sie uns vor neue Aufgaben stellen und wichtige Erfahrungen auf höchstem internationalem Niveau ermöglichen. Gleichzeitig bietet uns die Reise nach Südamerika die Chance, den Spielerinnen schon mal ein Gefühl für die besonderen Gegebenheiten vor Ort zu vermitteln - sei es mit Blick auf Klima, Kultur oder Abläufe. Wir denken, dass diese Eindrücke und Erfahrungen auf dem Weg zur WM extrem wertvoll für uns sein können."