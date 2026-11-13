Die Gruppengegner der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in der kommenden Spielzeit der UEFA Nations League standen bereits fest, nun sind auch die genauen Termine bekannt. Den Auftakt in der Gruppe 4 der Liga A macht am Dienstag, 2. März 2027, das Auswärtsspiel gegen Schweden, bevor am Samstag, 6. März, ein Heimspiel gegen Schottland folgt.

In der zweiten Maßnahme folgen für die DFB-Frauen zwei Länderspiele gegen die Niederlande - erst zuhause am Dienstag, 20. April, dann auswärts am Samstag, 24. April. Die Entscheidung in der Gruppe fällt am Freitag, 11. Juni, im Auswärtsspiel in Schottland oder am Dienstag, 15. Juni, im Heimspiel gegen Schweden. Die genauen Anstoßzeiten und Spielorte werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Die vier Gruppensieger der Liga A spielen im Anschluss in Hin- und Rückspielen zwischen dem 4. und 12. Oktober 2027 die Halbfinals aus. Finale und Spiel um den dritten Platz finden ebenfalls in Hin- und Rückspielen zwischen dem 23. November und 4. Dezember statt. Die Viertplatzierten steigen direkt in die Liga B ab, die Drittplatzierten spielen gegen die Zweitplatzierten der Liga B jeweils einen Platz in der Liga A aus.