Frauen-Nationalmannschaft
DFB-Frauen in Nations League gegen Niederlande, Schweden und Schottland
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der Liga A der UEFA Women's Nations League 2027/2028 auf die Niederlande, Schweden und Schottland. Das ergab die heutige Auslosung der dritten Auflage des Wettbewerbs in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon.
Die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich dabei nicht nur für das Halbfinale der Nations League, sondern buchen zugleich das Ticket für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Die Gruppenzweiten verbleiben in der Liga A, die Drittplatzierten spielen die Relegation um die Ligazugehörigkeit, während die Gruppenletzten in die Liga B absteigen.
Der erste Doppelspieltag der Gruppenphase wird im Rahmen der FIFA-Abstellungsperiode zwischen dem 23. Februar und 6. März 2027 ausgetragen, die zweite und dritte Doppelrunde folgen zwischen dem 13. und 24. April 2027 beziehungsweise 7. bis 15. Juni 2027. Die Halbfinals und Relegationspartien sind auf den Zeitraum vom 4. bis 12. Oktober 2027 angesetzt, die Finalspiele im Zeitraum vom 23. November bis 4. Dezember 2027.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, Nations League
Autor: dfb
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