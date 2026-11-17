Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht vor ihrer Südamerikareise mit Spielen gegen Argentinien und Peru. Dazu hat Christian Wück nun seinen Kader bekanntgegeben. Auf DFB.de spricht der Bundestrainer über die bevorstehende Reise, die Gegner, seinen Kader und seine Ziele.

... die Südamerikareise: Wir haben durch die Nations League wenig Möglichkeiten gegen außereuropäische Nationen zu spielen. Aufgrund der frühen WM-Qualifikation haben wir jetzt die Chance genutzt, in das Land der WM zu reisen, um den Ort mit seinen Begebenheiten der Mannschaft näher zu bringen. Wir haben hochkarätige Gegner mit Argentinien und Peru. Wir versprechen uns viel von der Reise und denken, viel daraus mitnehmen zu können. Zudem ist es wichtig, am eigenen Körper zu erfahren, wie anders die klimatischen Bedingungen in Südamerika sind. Jetzt sollen sie nur mal einen kurzen Einblick erhalten, was sie bei der WM erwartet.

... die kommenden Gegner: Mein Wunsch war es, zwei Spiele gegen Gegner bestreiten zu können, die uns auf unterschiedliche Arten fordern werden. Einerseits sind wir in Argentinien in einem vermutlich vollen Stadion gefordert, zu zeigen, was uns und unsere Spielstärke ausmacht. Andererseits müssen wir gegen Peru, gegen einen defensiver agierenden Gegner, spielerisch Lösungen finden und zeigen, dass wir uns in unserem Spiel gegen tief stehende Mannschaften entwickelt haben - noch im Vergleich zum Spiel gegen Österreich.

... den Kader: Wir haben unseren Kern gefunden. Unser Team zeichnet jedoch aus, dass wir auf der ein oder anderen Position variabel sein können und auch sein wollen. Natürlich haben wir auch noch Rückkehrerinnen, nichts ist in Stein gemeißelt. Aber ja, ein Kern ist bereits ersichtlich. Es ist schwer, sich zu entscheiden. Es ist schön, als Trainer so viele Spielerinnen zu haben, die verschiedene Positionen bekleiden können. Es ist toll, dass wir offensiv wie defensiv so viele Variationsmöglichkeiten haben. Das wird für uns mit und gegen den Ball sehr wertvoll sein.

... Sydney Lohmann: Mit Sydney war ich ein paar Mal in Kontakt. Sie ist körperlich fit und traut sich zu, wieder mehr zu spielen. Sie ist auf einem hohen Level und freut sich darauf, sich beim Lehrgang beweisen zu können. Wir haben einen Kern im defensiven Mittelfeld, wir müssen aber auch auf Eventualitäten gefasst sein - da kann Sydney gut spielen.

... seine Ziele: Eines unserer Ziele ist die Konstanz. Wir haben ein sehr gutes Jahr 2026 hinter uns, das wollen wir fortführen. Wir haben gesehen, dass wir uns gegen die asiatischen Teams nicht verstecken müssen. Das wollen wir auch gegen die Teams aus Südamerika sehen. Es geht darum, uns in Details weiterzuentwickeln und dabei die Konstanz festzuhalten.

... den Austausch mit den Vereinen und Belastungsbedenken: Die Gespräche waren sehr verständnisvoll. Wir konnten gut darlegen, warum wir so eine Reise machen, es ist ein Geben und ein Nehmen zwischen den Teams und uns - die Kommunikation ist gut. Wir werden keine Spielerin über die kompletten zwei Spiele spielen lassen. Wir werden die Belastung so steuern, dass wir fitte Spielerinnen zurück in die Vereine schicken können.

... die Stürmersituation: Wir werden bei der WM eine feste Nummer Neun haben, doch bis dahin ist noch Zeit. Wir haben mit Nicole Anyomi und Melissa Kössler zwei physische Stürmerinnen gewählt und schauen, wie diese Spielart in den Spielen rüberkommt. Wir haben im Sturm noch nicht die eine Lösung. Es gibt keine Hierarchie, es geht darum, gute Leistungen zu zeigen. Wir wissen, was in Nicole steckt, sie hat schon gezeigt, dass sie wertvoll für uns sein kann mit ihrer Art Fußball zu spielen. Melissa macht eine gute Entwicklung in Amerika, sie hat bei den letzten Länderspielen gut performt - es stand außer Frage, sie nicht einzuladen.

... Ann-Katrin Berger und Giulia Gwinn: Wir freuen uns auf sie und ihre Art, sie ist ein unheimlich wichtiger Faktor für uns im Tor. Giulia ist auch wieder fit. Sie ist ein wichtiger Faktor, sie ist Kapitänin. Ich bin glücklich, dass sie wieder dabei ist.

... Alara und Lena Oberdorf: Wir sind im defensiven Mittelfeld sehr gut besetzt, aber noch nicht in der Quantität. Wir geben Alara in der U 23 die Zeit, sich zu beweisen und die Spielzeit zu bekommen, die sie benötigt, um ihre Entwicklung weiter voranzutreiben. Lena wollen wir einfach die Zeit geben, sich wieder voll zu integrieren, dass sie bei Bayern wieder voll eingreifen kann.

... Laura Freigang: Laura liefert gute Leistungen im Verein, deswegen ist sie folgerichtig mit dabei - auch wenn sie hier vielleicht nicht die Spielzeit bekommt wie im Verein. Sie ist ein wichtiger Faktor des Teams.

... Jule Brand: Sie macht eine sehr gute Entwicklung, bei Lyon so konstant zu spielen, auch wenn es für sie jetzt vielleicht eine ungewohnte Position ist. Man sieht, wie flexibel sie ist und welche Fähigkeiten in ihr stecken. Ich weiß, dass Lyon mit ihr zu 100 Prozent zufrieden ist, dass sie mit ihrer Performance sowohl offensiv als auch defensiv sehr zufrieden sind. Es macht ihr unheimlich viel Spaß. Es macht ihr aber auch Spaß bei uns zu spielen, weil sie bei uns eine offensivere Rolle einnimmt. Ich glaube, sie genießt diese Unterschiede. Sie ist in der Lage, sowohl im Verein als auch bei uns, wirklich Top-Leistungen abzurufen.

... deutsche Spielerinnen im Ausland: Für mich als Bundestrainer ist es gar nicht schlimm, wenn sich eine Spielerin fürs Ausland entscheidet, da ich ja immer noch auf sie zugreifen kann. Die individuelle Entwicklung, sowohl auf dem Platz als auch charakterlich, sich im Ausland durchzusetzen, ist definitiv gut für die Spielerinnen. Für den Standort hier ist es natürlich wichtig, Top-Spielerinnen in Deutschland zu behalten. Denn ich glaube, es macht allen unheimlich viel Spaß, eine Klara Bühl in der Bundesliga zu sehen. Es macht allen unheimlich viel Spaß, Qualität in der Bundesliga zu sehen.

... das 5:0 der deutschen Männer-Nationalmannschaft: Natürlich betrifft uns das, wir sind genau so Fans der Männer-Nationalmannschaft wie alle anderen auch. Es ist schön zu sehen, wie junge Spieler in den Mittelpunkt rücken und dem Spiel ihren Stempel aufdrücken.