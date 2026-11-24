Die Vorbereitung der DFB-Frauen auf die FIFA Weltmeisterschaft in Brasilien im Frühsommer 2027 geht weiter. Nach den beiden Heimsiegen im Oktober gegen Australien (4:2) und Japan (2:1) reist das Team von Bundestrainer Christian Wück zum Abschluss des laufenden Länderspieljahres nach Südamerika, wo noch zwei Testspiele anstehen. In der Nacht vom 29. auf den 30. November (ab 0.15 Uhr MEZ, live im ZDF) trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in La Plata auf Argentinien, bevor es am darauffolgenden Freitag, 4. Dezember (ab 22.15 Uhr MEZ, live in der ARD), in Rio de Janeiro gegen Peru geht. Der DFB.de-Ticker hält die Fans auf dem Laufenden.

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Freigang muss passen

Nationalspielerin Laura Freigang von Eintracht Frankfurt fällt für die anstehende Südamerikareise der Frauen-Nationalmannschaft aufgrund eines grippalen Infekts aus. Bundestrainer Christian Wück hat Shekiera Martinez von Tottenham Hotspur nachnominiert. Martinez wird heute Abend am Frankfurter Flughafen zum Team dazustoßen.

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Alara für Kleinherne nachnominiert

Nationalspielerin Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) fällt aufgrund muskulärer Probleme für die anstehende Südamerikareise der Frauen-Nationalmannschaft aus. Bundestrainer Christian Wück hat Alara Şehitler vom FC Bayern München aus der U 23-Nationalmannschaft nachnominiert. Die 19-Jährige reist am heutigen Mittag nach Frankfurt an. Am DFB-Campus kommt das DFB-Team bis zum Mittag zusammen, bevor es am Abend nach Rio de Janeiro aufbricht. In Brasilien beginnt die Vorbereitung auf die beiden Länderspiele gegen Argentinien und Peru.

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Zusammenkunft in Frankfurt und Abreise nach Südamerika

Die Frauen-Nationalmannschaft trifft sich zur letzten Länderspielreise des Jahres, heute bis 12.30 Uhr werden die Spielerinnen am DFB-Campus in Frankfurt am Main erwartet. Dort stehen zunächst einige Marketingproduktionen auf dem Programm, bevor der DFB-Tross am frühen Abend zum Flughafen aufbricht. Von dort geht es dann über Nacht nach Brasilien, genauer: nach Rio de Janeiro. Die DFB-Frauen treffen im Rahmen ihrer Südamerikareise in der Nacht vom 29. auf den 30. November (ab 0.15 Uhr, live im ZDF) in La Plata auf Argentinien und am 4. Dezember (ab 22.15 Uhr, live in der ARD) in Rio de Janeiro auf Peru.