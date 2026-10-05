U 23-Frauen
Elsen und Arouna für Nachtigall und Memminger nachnominiert
Sophie Nachtigall (1. FC Köln) hat sich im Spiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga gegen den SC Freiburg eine Bandverletzung im Fuß zugezogen und steht vorerst nicht zur Verfügung. Auch Emma Memminger (SC Freiburg) fällt mit einer Weichteilverletzung am Oberschenkel aus. Damit stehen beide Spielerinnen auch der U 23-Frauen-Nationalmannschaft für die bevorstehenden Partien der Länderspielrunde gegen Schottland und Schweden nicht zur Verfügung. Cheftrainer Michael Urbansky hat Carolin Elsen (1. FC Köln) und Mira Arouna (VfB Stuttgart) nachnominiert.
Das Team von Cheftrainer Michael Urbansky trifft am Donnerstag, 8. Oktober (ab 20 Uhr), im Rahmen der Länderspielrunde auf Schottland, ehe sie am Montag, 12. Oktober (ab 18.15 Uhr), im Stadion Platz 11 in Bremen auf Schweden treffen. Beide Partien werden live auf DFB.TV, DF1 und dem YouTube-Kanal des DFB übertragen. Für das Heimspiel der U 23-Frauen-Nationalmannschaft gegen Schweden können weiterhin Karten im DFB-Ticketportal erworben werden.
Kategorien: U 23-Frauen
Autor: ag
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Für das Heimspiel der U 23-Frauen gegen Schweden können nun Karten im DFB-Ticketportal erworben werden. Das Spiel findet am Montag, 12. Oktober (ab 18.15 Uhr), im Stadion Platz 11 in Bremen statt.